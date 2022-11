Disney e i primi 100 anni dell’azienda: pronti a grandi festeggiamenti?

C’era una volta Walt e suo fratello Roy. La favola più bella della storia comincia proprio dal 2023, l’anno di nascita di Disney Brothers Cartoon Studio, poi The Walt Disney Studio, quindi Walt Disney Productions. Tant’è.

Una ricorrenza del genere va certamente festeggiata, condivisa, omaggiata a livello globale. Così la Walt Disney Co. celebrerà il suo 100° anniversario nel 2023 con una serie di esperienze, mostre, eventi musicali e novità in ogni parte d’Europa: dagli Stati Uniti all’Europa, passando per Medio Oriente e Africa.

L’ormai gigante dell’intrattenimento, che con la sua OTT ha scalzato Netflix dal trono delle piattaforme in streaming, ha svelato parte delle novità per i festeggiamenti, durante un evento ad hoc, a Londra, la scorsa settimana. Tra questi ci sono un tour di concerti, una mostra Disney e “Wonder of Friendship – The Experience”, una “esperienza multisensoriale coinvolgente rivolta alla Gen Z e ai giovani adulti” che celebra “duetti dinamici, bestie coraggiose e amici inseparabili“.

Concerti e non solo: sarà un 2023 favoloso

La compagnia statunitense ha presentato in anteprima i suoi piani “100 Years of Wonder” nella capitale britannica durante l’“evento Disney100 Debut”, che è stato ospitato dalla presentatrice televisiva Emma Willis (Il Grande Fratello) e includeva le esibizioni di Disneyland Paris e del cast di Il Re Leone. Il personaggio televisivo Jess Wright (The Only Way Is Essex) e la cantante Rachel Stevens erano tra le celebrità presenti.

“La Disney celebrerà i personaggi e le storie di questi primi 100 anni per tutto il 2023”. Parola di Nicole Morse, vicepresidente per la strategia di marketing del marchio e del franchising, Disney EMEA: “Chiunque abbia visto la faccia di un bambino illuminarsi guardando Frozen o incontrare Buzz Lightyear nella vita reale conosce il senso di meraviglia che festeggeremo. Per 100 anni, la Disney ha avuto il privilegio di portare le nostre storie e i nostri personaggi nella vita delle persone e portare gioia ai fan di tutto il mondo”.

La Disney sarà in tournée in Europa con l’Hollywood Sound Orchestra, i concerti presenteranno brani di film come La bella e la bestia, Mary Poppins ed Encanto, insieme a momenti salienti del mondo Pixar, Star Wars e Marvel. Un tour dell’arena in tutto il Regno Unito si svolgerà dal 31 maggio all’8 giugno a Glasgow, Leeds, Liverpool, Londra, Manchester, Birmingham, Cardiff e Bournemouth.

La parte dell’Europa continentale del tour dell’Arena inizierà a Kiel, in Germania, il 13 aprile prima di andare in “altre 16 sedi in tre settimane in Germania, Svizzera e Austria“, ha affermato il colosso dell’intrattenimento. “Il concerto si recherà anche nella sede di spettacoli più grande d’Europa – La Defense Arena di Parigi – l’11 e il 12 novembre. Molte altre date europee verranno annunciate“. Sarà un 2023 favoloso, con tutta la magia che solo Disney sa offrire.

