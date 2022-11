Fa una super vincita alla lotteria: ma la tiene segreta a moglie e figlio

Un padre di famiglia ha vinto una maxi somma alla lotteria. Ma ha deciso di non dire nulla alla moglie e al figlio.

Ha motivato il suo silenzio con una ragione se non singolare, quantomeno poco abituale.

Non capita tutti i giorni di fare una maxi vincita alla lotteria. Chi ha una simile fortuna di solito non corre ad annunciarlo ai quattro venti per il timore che folle di questuanti (parenti, amici, ecc.) si presentino alla porta per chiedere un prestito o un aiuto. Ma è decisamente insolito quanto è successo in Cina, dove un uomo, conosciuto solo col nome di Mr Li, ha tenuto all’oscuro moglie e figlio della sua vincita alla lotteria. Così non ha detto nulla di aver vinto la bellezza di 30 milioni di euro.

E perché lo ha fatto? Potremmo dire per una preoccupazione educativa. Malgrado l’entusiasmo per la fortuna che gli era capitata temeva infatti che la notizia della vincita alla lotteria potesse renderli pigri. Non voleva che si trasformassero in nullafacenti. Al punto che per non farsi riconoscere al momento di ritirare la sbalorditiva somma ha pensato di recarsi mascherato nell’ufficio della lotteria a Nanning. Qui si è presentato con un bizzarro costume da personaggio per ritirare il denaro.

La preoccupazione educativa del genitore

Dopo aver raccolto la scorsa settimana la corposa vincita, il signor Li ha detto di aver dato in beneficenza 5 milioni di yuan (600 mila sterline circa), stando a quanto riferisce secondo Nanning Evening News. Ai media ha raccontato le ragioni del suo silenzio: “Non l’ho detto a mia moglie e mio figlio per paura che sarebbero stati troppo compiaciuti e non avrebbero lavorato, o lavorato sodo in futuro“.

Il biglietto vincente lo ha acquistato a Litang, centro a est di Nanning. In totale aveva comprato 40 biglietti della lotteria, un investimento decisamente conveniente vista la somma vinta. Per ogni biglietto che presentava gli stessi sette numeri (2, 15, 19, 26, 27, 29 e 2) la società della lotteria ha pagato 5,48 milioni di yuan. Dopo essere sceso dal treno il signor Li ha raccontato dii essere andato subito in città a ritirare la sua vincita di 219 milioni di yuan (26 milioni di sterline).

Ha pernottato in un albergo nel week end prima di andare a riscuotere il premio lo scorso lunedì (24 ottobre). Fino ad allora non è mai uscito dall’hotel per paura di perdere il biglietto, ha raccontato. Da più di dieci anni giocava alla lotteria, vincendo solo piccole somme. Adesso dice di non sapere bene cosa fare con l’enorme somma vinta.