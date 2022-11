In classe come sul ring: prof prende a pugni lo studente che lo derideva [VIDEO]

Uno studente sbeffeggia un professore davanti ai compagni. La reazione del docente è violenta. Classe sotto choc.

Il grave episodio è recente, probabilmente risale a pochi giorni fa. La scuola ha già annunciato provvedimenti nei confronti dell’insegnante.

È più che un campanello d’allarme quanto accaduto in una scuola di Pontedera, in provincia di Pisa, dove un insegnante si è trasformato in pugile e ha rifilato un pugno nello stomaco a uno studente. Una reazione agli sbeffeggiamenti immortalata n un video diventato virale.

L’ultimo fatto di violenza in un’aula scolastica è ripreso in un filmato della durata di 14 secondi. In primo piano c’è lo zaino dietro al quale il “regista” improvvisato nasconde il cellulare. Si vede il prof in cattedra impegnato a guardare il pc portatile di fronte a lui. Il resto della classe rumoreggia un po’, ma niente di speciale. Finché uno degli studenti non si alza e si avvicina al professore. Il ragazzino si posiziona dietro la cattedra e si mette a saltellare per pochi secondi. Il docente rimane impassibile e continua a fissare lo schermo del computer.

Lo scatto improvviso e il pugno

A quel punto l’alunno alza la mano e fa il segno di vittoria con le dita dietro alla testa dell’insegnante. La mancanza di rispetto è più che palese, la derisione anche. Dev’essere stata proprio questa sensazione a far perdere le staffe al professore. Il docente si gira di scatto e da seduto rifila un cazzotto nello stomaco allo studente. La botta è forte e il minorenne si piega su se stesso per il dolore.

A questo punto il prof si alza in piedi e con fare minaccioso si avvicina al ragazzino ancora piegato in due con le mani sulla pancia. Lo squadra dall’alto in basso e gli dice, con tono di sfida: «Allora, cosa dai?». La classe ammutolisce, le risatine cessano di colpo lasciando spazio a un silenzio surreale. Qualcuno dagli ultimi banchi si lascia sfuggire un “Oooh” stupito. Qui il video si interrompe.

La scuola annuncia provvedimenti

La scuola ha già annunciato che prenderà provvedimenti nei confronti dell’insegnante picchiatore. «Il gesto del professore è molto grave, e manda in fumo l’ottimo lavoro che i colleghi svolgono ogni giorno con gli studenti». Questo, riporta Il Tirreno, il commento della direzione scolastica. «Un fatto del genere – aggiunge la direzione – richiede una procedura approfondita e articolata che la scuola ha sviluppato non appena venuta a conoscenza dell’accaduto. Per il momento non vogliamo dire altro e non ci interessa rendere dichiarazioni pubbliche».

Non si specifica se il docente sia stato sospeso né quando sia avvenuto l’episodio di violenza, anche se appare chiaro che si tratta di un fatto recente. La madre del ragazzino colpito dal prof, riferisce sempre Il Tirreno, ha sporto denuncia.