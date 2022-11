Salvini posta il video di un uomo che sniffa in stazione: è polemica [VIDEO]

Non è la prima volta che il segretario della Lega condivide contenuti di questo genere per segnalare il degrado delle città. Ma la scelta non piace agli amministratori locali e genera polemiche.

Un video diffuso in rete riprendere un uomo nella stazione di Padova in pieno giorno che apparentemente tira della cocaina dal naso, a diffondere la scena è la pagina Facebook “Welcome to Favelas”. L’immagine viene ripresa dall’account del vice-premier Matteo Salvini che aggiunge il commento “E c’è pure chi propone leggi per la droga libera…“

Il leader della Lega finisce al centro della polemica per questa scelta, il primo a replicare al ministro delle Infrastrutture è l’assessore alla Sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina. “Mi spiace che si palesi una sorta di accusa alle forze dell’ordine che sembra non controllino il territorio – dice ai giornalisti -. Sapete meglio di me che quando c’è un sequestro passa quasi inosservato, invece poi accadono fatti come questi e si mettono in risalto. Ogni giorno le forze dell’ordine fanno decine di interventi ma, indipendentemente da tutto, questi fatti si verificheranno sempre”. E poi l’attacco a Salvini che aveva spesso criticato la gestione della sicurezza a Padova: “Fa piacere che siamo sempre al centro dei pensieri di Salvini. Sarà importante instaurare una collaborazione con lui visto il ruolo che ha per sviluppare i progetti che abbiamo in mente per la nostra città“.

Stazione ferroviaria di Padova.

E c’è pure chi propone leggi per la droga libera… pic.twitter.com/FdkMFAdPHy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2022

Sullo stesso punto arriva il commento del segretario del Pd di Padova Franco Corti: “Parliamo di un personaggio in continua e permanente campagna elettorale che mette sempre e solo al primo posto la visibilità sua e del partito e solo ben dopo nella sua scala di priorità gli impegni istituzionali che gli sono affidati e il conseguente stile che ne dovrebbe derivare. Ovviamente non disdegna di parlar male di comuni e città d’Italia, chiaramente meglio se governati dal Centrosinistra. Di Padova sa ben poco e ci tiene ancora meno, questo i padovani lo sanno bene e hanno punito la Lega con un risultato elettorale in città più che deludente, prima alle amministrative e poi pure alle politiche“. E aggiunge “Quella di oggi è solo l’ennesima secchiata di fango che getta a casaccio su comunità che unite stanno scommettendo sul loro rilancio e sulla loro attrattività nonostante la fase di crisi e con ottimi risultati, ce ne faremo una ragione, ormai conosciamo il personaggio. Da parte nostra non ci soffermiamo su queste sparate e ringraziamo piuttosto le forze dell’ordine che continuano a svolgere quotidianamente il loro servizio per contrastare la criminalità e garantire serenità per tutta la popolazione” conclude.