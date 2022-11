StarLink in Italia al 50% del costo: ora sì che conviene l’internet satellitare di Musk

Starlink non ha un prezzo più così tanto alto come prima: adesso potrebbe diventare addirittura un servizio maggiormente gettonabile da tutti e con la possibilità che ci interessi di più rispetto a prima. Tuttavia, è bene che teniate a mente che ci siano diversi motivi del perché la compagnia abbia deciso di prendere questa decisione, per cui esploriamo meglio la faccenda e vediamo che cosa ci dicono nello specifico.

Starlink ha deciso di modificare il suo piano promozionale in Italia, ma in che modo? Sembra proprio che incrementerà il numero della sua clientela nel nostro Paese, e non lo farà con poca cura dato che l’abbonamento mensile al servizio residenziale standard viene offerto con il 50% di sconto. Niente male, vero? E pensare che inizialmente Starlink era accessibile soltanto ad una cerchia ristreta di persone.

Infatti, visto che molti vorrebbero averlo, ha intenzione di agire come una qualunque altra compagnia che vorrebbe dimostrarsi amichevole con la propria utenza, e non lo diciamo tanto per dire infatti. Nel corso del tempo probabilmente ha avuto modo di capire – come anche di costatare – che non tutti avessero la possibilità di abbonarsi al servizio, ma non temete: ora la situazione cambierà del tutto.

E se siete sia degli amanti di Starlink che dei fans di Elon Musk, sicuramente non vi perderete una notizia come questa. Curiosi di sapere a che cosa ha pensato l’uomo più ricco del mondo?

Il costo non sarà più lo stesso, verrà dimezzato

Ma andiamo in ordine cronologico parlando di mensilità: già a marzo abbiamo assistito ad una modifica particolare, secondo il quale negli Stati Uniti Starlink aveva aumentato il costo mensile da 99 a 110 dollari e quello dell’hardware – cioè dello starter kit – da 499 a 549 dollari, il che non aveva fatto impazzire coloro che avrebbero voluto abbonarsi al servizio di Elon Musk.

Tuttavia in Italia, in primavera, l’hardware costava 644 euro, la spedizione 75 euro e la sottoscrizione mensile all’Internet proveniente dai satelliti Starlink aveva un prezzo di 99 euro. Eravamo partiti con un piede di piombo come possiamo comprendere, quindi si sperava che le attività potessero cambiare affinché più persone decidessero di iscriversi al servizio.

E se ora si prova a sottoscrivere un abbonamento a Starlink, si scopre che non solo il costo iniziale dello starter kit è di 1 euro con un saldo di soli 409 euro alla fine di un periodo di prova di 30 giorni, ma l’abbonamento al servizio è sceso di ben 50 euro al mese. Sarebbe più conveniente abbonarci ora nel nostro Paese che in altri praticamente, e non è affatto male come iniziativa in fin dei conti.

Ma voi che cosa deciderete di fare in vista di questa occasione? Le possibilità non sono poche adesso, di conseguenza non possiamo lamentarci di nulla. Se avete già una connessione di tutto rispetto non servirà a molto Starlink, mentre se vorrete provare una esperienza del tutto diversa allora potrebbe fare decisamente al caso nostro questa opportunità.