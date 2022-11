Bimbo di 10 mesi si ustiona con l’olio bollente di una friggitrice: è grave

Il brutto episodio è occorso nel panificio della famiglia del piccolo. Un elicottero del 118 ha trasportato il bambino al pronto soccorso pediatrico di Catania

Un bambino di 10 mesi ha riportato una serie di ustioni dopo essersi bruciato con l’olio bollente di una friggitrice. Secondo i sanitari, il piccolo è “in condizioni critiche”.

L’incidente è occorso nel panificio di famiglia, e non nella casa del piccolo, come si era creduto inizialmente. Il fatto è avvenuto a Catenanuova (Enna). I soccorritori, intervenuti in loco, hanno trasportato il bambino all’ospedale pediatrico Cannizzaro di Catania, dove c’è un centro per ustioni. Una volta arrivato qui, i medici sono intervenuti chirurgicamente sul piccolo.

Verrà ricoverato in terapia intensiva, al Garibaldi Nesima. Mentre cercavano di soccorrere il bambino, si sarebbero ustionati anche i genitori e lo zio del bambino, che hanno ricevuto cure mediche. All’interno del panificio sono andati i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.