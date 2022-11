Elicottero scomparso nel nulla, 7 le persone a bordo, ci sono 2 bambini: in corso le ricerche

A metà mattinata è scattato l’allarme per la scomparsa dai radar di un elicottero che trasportava, oltre ai due membri dell’equipaggio, altre cinque persone.

Anche due bambini tra i passeggeri. Ricerche in corso sia via terra che via mare. I passeggeri sarebbero tutti turisti stranieri in vacanza in Italia.

Sono in corso le ricerche dell’elicottero scomparso questa mattina sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. A bordo del velivolo viaggiavano 7 persone, tra loro anche due bambini. L’elicottero ha perso i contatti radio, scomparendo dal radar, nella zona di Apricena, in provincia di Foggia.

I vigli del fuoco stanno cercando tracce dell’elicottero scomparso sia a terra sia dall’alto, con un elicottero giunto da Pescara.

Stando alle prime informazioni, l’elicottero sarebbe appartenente alla ditta Alidaunia di Foggia, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Stamattina il velivolo era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti. A bordo dell’elicottero c’erano sette persone: i due membri dell’equipaggio e altri 5 passeggeri, tra i quali due bambini. I passeggeri sarebbero tutti turisti sloveni.

Verso le 10.30 si sono persi tutti i contatti radar e il velivolo è completamente scomparso dai radar. L’allarme è scattato dunque un’ora dopo il decollo, quando c’è stato l’ultimo contatto.

Oltre 40 militari impegnati nelle ricerche del velivolo

Le ricerche si stanno concentrando tra terra e mare nelle zone di tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre all’interno della provincia di Foggia. Alle operazioni di ricerca prendono parte oltre 40 miliari. Tra loro i reparti speciali dei Cacciatori di Puglia che si stanno recando nelle aree più impervie del promontorio del Gargano. Con loro ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri: stanno sorvolando l’intera area. Sempre i carabinieri stanno concentrando le loro ricerche nella zona a sud di Apricena ma sorvolano anche il mare.

Alidaunia è la società che dalla fine degli anni Settanta collega il Gargano alle isole Tremiti. In Puglia ha in gestione il servizio di elisoccorso per conto della Regione. Da oltre 26 anni è l’unica compagnia italiana che effettua servizi di linea con elicotteri per il trasporto passeggeri, merci e posta. Alidaunia inoltre è titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) e eliambulanza per conto delle amministrazioni pubbliche in diverse regioni italiane.

È dal 1985, con assenso del Ministero in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, la società garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, in estate anche sabato e domenica.