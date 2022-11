Tenta di introdursi in casa dell’ex moglie entrando dal balcone: precipita e muore

A perdere la vita è Domenico Aiello, 62 anni. Dopo essere scivolato, è precipitato sulla tettoia del portone d’entrata. In mattinata si era già introdotto nell’abitazione minacciando l’ex moglie i figli

Domenico Aiello, 62 anni, ha tentato di introdursi in casa della sua ex moglie, che aveva già sporto denuncia contro di lui, passando dal balcone. Dopo essersi arrampicato, arrivato al secondo piano, non è più riuscito a mantenersi in equilibrio ed è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso del palazzo, morendo.

La caduta si è rivelata letale per l’uomo, che ha perso la vita sul colpo. Il decesso ha avuto luogo ieri, venerdì 4 novembre, da poco passate le ore 19 a Boscoreale (Napoli). In loco sono sopraggiunti i carabinieri, che erano stati allertati da una segnalazione in cui si indicava la morte di una persona.

I carabinieri sono riusciti a ricostruire quanto occorso ed è stato inoltre disposto il sequestro del cadavere dell’uomo per eseguire l’esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni.

L’uomo aveva già cercato di avvicinarsi all’ex moglie, tant’è che aveva ricevuto un primo divieto di avvicinamento alla donna. Nella mattinata di ieri, 4 novembre, aveva già cercato di introdursi nell’abitazione dell’ex moglie, arrampicandosi sul balcone.

La prima “prova” era riuscita, tant’è che aveva fatto irruzione in casa e aveva iniziato a minacciare l’ex moglie e i figli. Data la situazione, la donna aveva deciso di contattare i carabinieri ed era andata via da quella casa, insieme con i figli. Temendo per la propria incolumità, infatti, ex moglie dell’uomo e figli avevano lasciato l’appartamento.

Aiello era stato arrestato e gli avevano imposto un secondo di avvicinarsi all’ex moglie prima di farlo tornare di nuovo libero. Non contento delle minacce che aveva fatto nei confronti di ex moglie e figli nel corso della mattina, aveva cercato di nuovo di introdursi in casa. Questo secondo tentativo, tuttavia, gli è costato la vita.

Nel frattempo, è stata aperta un’inchiesta, portata avanti dai carabinieri di Boscoreale e quelli di Torre Annunziata, per riuscire a rimettere a posto in modo corretto, tutti i pezzi di questa vicenda e nello specifico, la loro dinamica.