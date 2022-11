Fromsoftware vede il successo di Elden Ring come una rampa di lancio per diventare indipendente

Vuoi per il successo dei suoi videogiochi, uno su tutti Elden Ring ma come non menzionare God Of War Ragnarok, vuoi per alzare l’asticella cambiando radicalmente il concept dei suoi game, Fromsoftware sta pensando seriamente di cambiare pelle.

La nota azienda giapponese produttrice di videogiochi fondata nel novembre 1986, conosciuta principalmente per le serie Armored Core, Tenchu e Dark Souls, oltre che per Demon’s Souls, precursore di quest’ultima, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, ha sempre lavorato con un editore separato per ogni versione. Almeno finora.

La forte sensazione è che FromSoftware stia cercando di cambiare la situazione, diventando esso stesso un editore. Il motivo principale va ricercato nella crescita dello studio, soprattutto dopo il successo di Elden Ring, un action RPG pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Il videogioco ha spaccato sin dall’inizio, sia perché diretto da una mente geniale come quella di Hidetaka Miyazaki, sia perché è stato realizzato in collaborazione con George R. R. Martin, un super autore statunitense di fantasy noto soprattutto per il ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco, il quale ha contribuito alla realizzazione della storia di fondo, retroscena e al mito del gioco. Volendo anche per il suo rilascio, un successo sia su Microsoft Windows, piutttosto che su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Profitti del 1.116,8%

FromSoftware ha voglia di correre da solo, ha la spalle grosse per diventare un editore senza più bisogno di dividere i suoi profitti con un’altra entità per il suo prossimo progetto. Ovviamente significa anche l’azienda giapponese è pronta anche ad assumersi molti più rischi e responsabilità all’interno del processo di sviluppo, con spese molto più elevate.

La conferma di questa pazza idea, siamo pur sempre in un mondo avvolto da una crisi globale anche se per il gaming si è tradotta in un aumento sempre più maggiore di player, grazie anche al forte trasferimento nel settore mobile, arriva direttamente da uno YouTuber di Elden Ring, @ZioStorm1. Che in un tweet ha citato il Kadokawa Financial Report come fonte di questa indiscrezione, che se confermata potrebbe regalare una bella ventata di aria fresca al fatato mondo del gaming.

“In seguito all’aumento di capitale tramite un investimento privato – si legge nel comunicato – il Gruppo investirà attivamente nello sviluppo di più proprietà intellettuali videoludiche che siano forti e rafforzino la capacità di creare e sviluppare videogiochi. Il Gruppo mira a stabilire una struttura che permetta l’espansione della propria divisione editoriale a livello globale, che sta vedendo una rapida crescita“.

D’altronde quando un nuovo game è capace di registrare numeri record come un profitto operativo cresciuto del 1.116,8%, è normale farsi due conti per capire se è meglio non spartire il bottino con parte terze.

