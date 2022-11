Migranti, Rise Above è giunta in porto a Reggio Calabria: sbarcano in 89

La nave Rise Above è giunta a Reggio Calabria dove ha eseguito l’attracco al molo di ponente. A breve cominceranno le operazioni di sbarco di 89 migranti

Da diversi giorni, la nave ong Mission Lifeline era di fronte alla costa orientale della Sicilia aspettando che le fosse assegnato un porto. Ieri sera gli è stato assegnato il porto di Reggio Calabria.

Da quanto si apprende, gli 89 migranti sbarcheranno tutti, diversamente dalla Geo Barents e Humanity One a Catania, in quanto quello della Rise Above è ritenuto un evento Sar, ossia persone salvate nell’ambito delle aree di ricerca e soccorso maltesi e libiche, nel Mediterraneo centrale. In sostanza, un salvataggio in mare, in caso di naufragio.

Sull’imbarcazione, tra gli 89 migranti che stanno sbarcando ci sono circa 40 minori, di cui 8 sono bambini. I migranti vengono da diverse zone, tra cui Costa d’Avorio, Guinea, Tunisia, Egitto, Camerun, Burkina Faso, Liberia.

Una volta terminate le operazioni di sbarco, i migranti saranno trasportati nella palestra della scuola Boccioni a Gallico, nella parte settentrionale di Reggio Calabria. La struttura sarà usata per accogliere i migranti, in attesa di un trasferimento, come deciso dal Ministero dell’Interno.

A coordinare le operazioni di sbarco c’è la Prefettura. In loco sono sopraggiunti poliziotti, finanzieri, capitaneria di porto, protezione civile e anche l’ente Medici del mondo.

Le parole del Ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi, al termine dell’incontro per presentare il calendario dei vigili del fuoco, ha spiegato che «stiamo seguendo la situazione al porto di Catania: ci stiamo comportando con umanità ma fermezza sui nostri principi. In tal senso impronteremo le prossime azioni. Stiamo lavorando sia sui tavoli europei che nazionali».

Poi ha aggiunto anche che attualmente vengono accolte «anche altre navi che arrivano con eventi Sar, non stiamo facendo mancare a nessuno l’assistenza umanitaria come ci viene internazionalmente riconosciuto». Il ministro ha inoltre spiegato che in merito ai migranti che sono ancora sulle imbarcazioni, c’è un costante monitoraggio da parte degli organi di competenza.

Intanto, sale lo scontro politico sulla gestione dei flussi migratori, e l’opposizione che taccia il governo di “inumanità”. A questo, Matteo Salvini ribatte:«Questi sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani».