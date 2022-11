Casa, Salvini: “Serve un nuovo piano immobiliare” [VIDEO]

Il vicepremier e leader della Lega chiede che la questione casa torni al centro dell’agenda politica e che il Governo lavori per un nuovo piano immobiliare che coniughi il modello di partecipazione tra pubblico e privato. Lo fa davanti all’assemblea degli immobiliaristi italiani.

“Il tema casa per me dovrà tornare a essere centrale“, con queste parole Matteo Salvini è intervenuto all’assemblea pubblica 2022 di Confindustria Assoimmobiliare affermando la necessità di un nuovo piano immobiliare per il Paese con “un‘unica interlocuzione ministeriale sul tema edilizio, sul tema casa che magari riprogetti un nuovo piano casa sul modello della compartecipazione pubblico-privato. Ci sono investitori privati e c’è bisogno di voi” dice Salvini.

“In passato la casa non è stata il baricentro del ministero che mi sono scelto – afferma il vicepremier -. Il MIT ha circa 40 miliardi di euro di PNRR, quindi o si approva velocemente il codice degli appalti e si velocizzano le procedure, altrimenti la messa a terra e la rendicontazione entro il 2026 difficilmente le faremo. Ci sono circa 1.500 miliardi di risparmi privati fermi sui conti correnti, se almeno una piccola parte di questi fondi rientrasse nell’economia reale penso che sarà qualcosa di importante ed è quello per cui sto lavorando, affinché il MIT diventi un punto di attrazione di innovazione“.

E aggiunge: “Un dossier che ho trovato fermo da 2 anni e la bozza del primo Testo unico per la disciplina delle costruzioni, quindi un testo unico per l’immobiliare e l’edilizia. Occorre un incentivo fiscale alla rimessa in circolo in economia reale di investimenti italiani e stranieri nel settore immobiliare. Siamo un paese iper tassato. Un primo segnale di inversione di tendenza, conto che nella legge di bilancio ci possa essere, anche perché da solo il pubblico non c’è la farà. Abbiamo bisogno di attrarre capitale a medio e lungo termine“.

Con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, era presente all’assemblea il suo vice Edoardo Rixi che afferma: “Dobbiamo cambiare l’impostazione generale della macchina pubblica, cioè far capire che la collaborazione pubblico-privato anche sulle costruzioni delle opere non è un’eccezione ma deve essere una costante. Dobbiamo fare in modo che le nostre risorse rimangano sul nostro territorio. La rigenerazione urbana è una grande opportunità ma deve essere gestita in maniera opportuna“.

Tra gli invitati è intervenuto anche Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia e delle Finanze. “Dopo aver fatto fronte all’emergenza sul caro bollette – dice – con il nuovo anno una cosa che si può fare è mettere mano ad una seria riforma fiscale, una riforma che deve toccare i vari comparti e, in particolare, il comparto immobiliare. Lascerei invariata la tassazione sulla casa che già subisce troppe vessazioni“.