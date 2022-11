Si sente male d’improvviso 3 giorni dopo le nozze: sposa muore a 30 anni

La donna, 30 anni, era molto contenta di aver sposato l’amore della sua vita. Purtroppo, dopo il matrimonio, ha avuto un malore fatale

Mara è morta a soli 30 anni, tre giorni dopo il suo matrimonio. La ragazza era felicissima di essersi sposata con l’uomo che amava da una vita, ma poche ore dopo le nozze, il tragico epilogo.

Mara Angelini, 30 anni, viveva in provincia di Pesaro, a Vallefoglia, con l’uomo che aveva appena sposato, Alessandro Baldelli. Il marito, ha raccontato a Il Resto del Carlino quello che è accaduto. Tutto è accaduto improvvisamente, al punto che l’uomo racconta di essere ancora incredulo.

Baldelli ha parlato della loro relazione d’amore:«Stavamo insieme da alcuni anni e sabato finalmente avevamo deciso di coronare il nostro sogno, giurandoci amore eterno e diventano ufficialmente marito e moglie…È stata una cerimonia intima, alla presenza di un numero ristretto di persone. Avevamo in programma di organizzare una grande festa, l’anno prossimo».

Solo tre giorni prima era felicissimo di essersi sposato, e poi si è ritrovato vedovo. Da quanto si apprende, Mara non avrebbe avuto nessun problema dal punto di vista della salute, anzi, stava bene ed era veramente molto contenta di essersi sposata. Lei e suo marito si erano uniti in matrimonio in comune e avrebbero festeggiato la primavera prossima, nel mese di maggio, assieme ad amici e familiari.

Tuttavia, dopo la cerimonia, svoltasi per pochi intimi, lunedì, Mara ha avuto un malore e da lì in poi le cose sono peggiorate fino al tragico epilogo. «Eravamo insieme nel letto, attorno alle 7, a un certo punto mia moglie ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Ho chiamato il 118, e l’abbiamo accompagnata in pronto soccorso, ma in quel momento pare che fosse già entrata in coma», spiega ancora il marito.

Il giorno seguente, Mara è spirata al nosocomio di Pesaro. Da quanto si apprende, la 3oenne sarebbe deceduta a causa di un aneurisma dell’arteria femorale, che non sarebbe potuto essere diagnosticato preventivamente, neppure con analisi più approfondite. Su Facebook in molti hanno lasciato messaggi di cordoglio per la ragazza, messaggi che rispecchiano quanto fosse amata e stimata.