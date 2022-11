Studente trans firma con alias, professore rifiuta il compito: “Per me sei una donna”. Scandalo e sconcerto in un prestigioso liceo della Capitale. La denuncia della vittima.

Gravissimo episodio di discriminazione, quello avvenuto in un liceo di Roma. Vittima uno studente trans, che avrebbe consegnato il compito firmato con un alias. Un gesto, questo, che al professore non sarebbe andato affatto bene.

“Sei una donna, non un uomo”, avrebbe detto il docente al giovane. E per questo motivo avrebbe invalidato il suo elaborato. A denunciare l’episodio, finito sui quotidiani locali, sono stati studenti, studentesse e genitori.

La denuncia dello studente trans: “Sono due anni che mi chiama signorina”

L’episodio di transfobia è avvenuto presso il liceo scientifico Camillo Cavour, nel Rione Monti. Nella mattinata di ieri, si apprende, “uno studente trans riceve il suo compito in classe, che ha firmato con il nome di elezione, come previsto dall’articolo 4 del ‘Regolamento dell’Identità Alias’ approvata nell’istituto”.

Mai si sarebbe aspettato di trovare il suo nome barrato. “Sei una donna, non un uomo”, gli avrebbe infatti rimproverato il docente. Il giovane sarebbe stato “colpevole” di aver firmato il suo elaborato usando il profilo alternativo della Carriera Alias – un regolamento approvato dall’istituto nel 2021 e che permette agli alunni di usare, se non si riconoscono nel sesso biologico, un nome diverso rispetto a quello assegnatogli alla nascita.

E sarebbe in seguito scattata in classe un’accesa discussione: “Non hai nessun diritto di farlo, non mi interessa il regolamento. Davanti a me ho una donna, non posso riferirmi a te diversamente”, avrebbe infatti incalzato l’insegnante. Immediata però la denuncia non solo sui social – dove lo studente ha raccontato quanto successo – quanto anche in vicepresidenza.

Nel frattempo, nel liceo Cavour è scoppiata la protesta degli studenti, che chiedono un’assemblea straordinaria per prendere “provvedimenti disciplinari contro il docente”. “Sono due anni che mi chiama signorina”, avrebbe raccontato la vittima di discriminazione, riferendosi proprio all’insegnante in questione. Un fatto gravissimo. Anche perché, il “professore si è ripetutamente rifiutato di applicare la legge per il Piano personalizzato di studio e il regolamento per la Carriera Alias di uno studente che ha tutti i documenti in regola”.

“Il ruolo dell’insegnante è quello di fare un passo in avanti verso chi ne ha bisogno, non due indietro assumendo comportamenti discriminatori, sessisti e transfobici. Non è la prima volta che capitano episodi di questo genere nelle scuole e noi studenti e studentesse del Cavour pretendiamo che vengano presi provvedimenti disciplinari e legali nei confronti del docente”, ha ulteriormente evidenziato il Collettivo Tommie Smith, che ha denunciato la vicenda su Instagram.