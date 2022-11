Telefona alla madre dopo il sisma, ma nessuna risposta. Poi la verità choc: era morta due mesi fa

La donna era deceduta da due mesi, forse a causa di un malore improvviso. Ecco che cosa è successo

Dopo il forte sisma di ieri nelle Marche, a 30 km da Pesaro Urbino, in mare, una donna ha contattato la madre, 78 anni, che vive ad Ancona, per assicurarsi che non le fosse successo nulla di brutto dopo il terremoto.

La madre, però, non le ha risposto al telefono. Più tardi, la scoperta sconvolgente: la 78enne era morta due mesi fa, in modo naturale. Come riporta il Corriere Adriatico, dopo la forte scossa di magnitudo 5.7 sentita nelle Marche ma in modo distinto anche in mezza Italia, è venuta fuori una storia che parla di profonda solitudine.

La donna che è morta, infatti, 78 anni, era una pensionata di Vallo della Lucania (Salerno), che non sentiva sua figlia da diverso tempo. Dopo il terremoto, però, la figlia l’ha contattata per sapere se stava bene. Una chiamata che non avveniva da tempo, ma che è stato del tutto naturale fare dopo un evento rischioso come un terremoto.

L’anziana non ha risposto alla chiamata

La 78enne, tuttavia, non rispondeva alle chiamate della figlia, e così quest’ultima, preoccupata, ha deciso di contattare i carabinieri. I militari dell’Arma si sono subito recati in via della Ricostruzione, ad Ancona, assieme allo staff del 118, i vigili del fuoco, la polizia. Ma quando hanno fatto irruzione in casa, hanno fatto una scoperta tragica e inaspettata. I vigili del fuoco, infatti, non appena sono entrati nell’appartamento, si sono insospettiti per via del forte odore che si sentiva nella casa. E infatti, poco dopo hanno rinvenuto il corpo della donna, deceduta. Il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono quindi arrivati anche la Scientifica e il medico legale.

L’ipotesi è che sia deceduta da almeno due mesi, come ha riportato il medico legale che ha visto la salma. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la 78enne abbia perso la vita a causa di un malore, che si sarebbe rivelato fatale. Le autorità, appurato che il decesso sia occorso per cause naturali, ha subito restituito il corpo della donna alla famiglia per organizzare le esequie.