Allarme terrorismo nei cieli italiani: aereo dirottato e fatto rientrare

A bordo del velivolo era stato segnalato un potenziale “sospetto”. L’aereo è stato dunque fatto rientrare all’aeroporto di partenza.

Il volo ha dovuto cambiare rotta mentre stava sorvolando il nord della Sardegna.

Era diretto a New York il Boeing 777 ritornato ad Atene, l’aeroporto dal quale era partito il volo. All’origine del rientro le informazioni dell’intelligence americana che segnalavano a bordo la presenza di un passeggero “sospetto”. Lo hanno riferito a Reuters fonti della polizia di Atene.

A bordo dell’areo viaggiavano 246 persone (228 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio). Stando a quanto riportato dalla stampa greca, il volo EK209 era partito da Atene verso le 17:22 di ieri. Alle 22:31 l’aereo è rientrato nella capitale della Grecia, dove all’arrivo c’erano ad attenderlo le forze dell’ordine. Il velivolo ha invertito la rotta originaria mentre viaggiava nello spazio aereo dell’Italia. L’aereo stava sorvolando il nord della Sardegna quando improvvisamente ha virato cambiando dotta. Il velivolo si è diretto così verso la Gallura per fare rientro verso la Grecia, passando sopra la Sicilia nella nuova rotta.

A tutti i responsabili degli impianti radar italiani era stato mandato un “Notice to Airman” con allerta “hijacking”. Tecnicamente si tratta dell’avviso di allarme per un possibile dirottamento a bordo dell’aereo.

Decollati due caccia dell’Aeronautica

Da Gioia del Colle si sono alzati in volo due caccia dell’Aeronautica militare, ma l’aereo della compagnia Emirates dopo oltre quattro ore di volo infine ha fato ritorno all’aeroporto di Atene. L’allarme era arrivato alle autorità italiane dai colleghi greci, che avevano segnalato a bordo la presenza di un possibile sospetto. Gli italiani hanno segnalato l’allerta alla Francia, che ha chiuso lo spazio aereo. Dopo alcuni giri nel nord della Sardegna, il velivolo ha invertito la rotta. L’aereo è stato monitorato per tutto il tempo che è rimasto nello spazio aereo italiano. Dai piloti non è arrivata alcuna richiesta di atterrare sul suolo italiano.

Ai servizi segreti di Atene è arrivata la segnalazione di un possibile passeggero sospetto a bordo di un volo Emirates diretto a Dubai o New York. Quando è giunto l’allerta, il volo diretto in America era già partito, l’altro invece no. I passeggeri diretti a Dubai sono stati tutti controllati a terra. Non avendo trovato nulla di sospetto, le autorità elleniche hanno fatto decollare il volo con un paio d’ore di ritardo. Mentre sull’aereo rientrato invece sono stati eseguiti i controlli in una zona distante dal terminal principale: uno dei passeggeri è stato fermato per effettuare accertamenti. Ma anche in questo caso non sono venuti alla luce elementi sospetti. Dopo i controlli eseguiti su tutti i passeggeri, le forze dell’ordine hanno accertato che si trattava di un falso allarme.