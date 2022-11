Scambiato per un cinghiale: il compagno di caccia gli spara e lo uccide

Tragedia dai toni di giallo a Castelnuovo Cilento dove un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile. La vittima era con amici a caccia, ma è stato scambiato per un cinghiale. Sulla dinamica dell’incidente però ci sono dei dubbi e indagano i carabinieri.

Non sembra del tutto plausibile la dinamica dell’omicidio di Giuseppe Lambiase, ex-consigliere comunale ed ex-vice sindaco 70enne di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno, secondo i carabinieri. L’uomo fu ucciso accidentalmente da un amico mentre si trovavano nel bosco in quanto questo lo scambiò per un cinghiale e gli sparò.

Sono ancora in corso gli interrogatori delle persone che si trovava in loro compagnia durante la battuta di caccia, per la famiglia infatti Lambiase non aveva indumenti adatti alla situazione e non li aveva avvisati di dove stesse andando, sostenendo che gli avesse detto che si recava semplicemente al bar.

I DUBBI

Il colonnello Sante Picchi, comandante la compagnia di Vallo della Lucania, ammette che si è trattato di un incidente, ma non esclude altre ipotesi, la vittima è stata colpita alle spalle e il responsabile è sotto interrogatorio. Che si sia trattato di un caso sfortunato lascia perplessi anche gli investigatori.

Infatti la caccia al cinghiale prevede che ci si ponga in gruppo ad accerchiare l’animale mentre la vittima è stata colpita di spalle. Possibile anche che Lambiase abbia fatto qualche movimento scorretto o abbia fatto credere al compagno di essere il cinghiale e che questi abbia aperto il fuoco. I soccorsi arrivarono rapidamente ma per l’uomo non ci fu niente da fare, morì subito dopo il trasporto in pronto soccorso.

CORDOGLIO CITTADINO

Giuseppe Lambiase era persona conosciuta e ben voluta in città anche per il ruolo istituzionale che aveva ricoperto. “La comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per la tragica perdita di Giuseppe, uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale” ha detto il sindaco Eros Lamaida. “Un grande lavoratore con la famiglia, sempre, nel cuore, unico Suo faro, unica Sua ragione di vita. Quella famiglia che ha amato, ama e continuerà ad amare. Per l’eternità. È una perdita immensa per Castelnuovo Cilento. A nome del nostro Comune e mio personale, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio per la Sua scomparsa alla Sua sposa , ai Suoi figli e a tutti i Suoi affetti più cari” ha concluso il primo cittadino.