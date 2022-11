Superbonus: villette incluse, condomini stangati e c’è il giallo della Cilas

Arriva una vera e propria stangata sul fronte del superbonus e le famiglie e le aziende sono veramente stufe di questi continui cambiamenti.

Come sappiamo il superbonus 110% nel 2023 doveva terminare per le villette ma invece doveva continuare per i condomini ma adesso il governo Meloni sta cambiando tutto.

Giustamente il governo Meloni vuole imprimere un forte cambiamento al superbonus per renderlo più giusto e più equo anche perché fino ad oggi il bonus era stato sostanzialmente appannaggio soprattutto delle famiglie più abbienti.

Le novità sui bonus casa

Infatti una delle più forti polemiche sul bonus casa è proprio legata al fatto che le statistiche ci dicono che soltanto le famiglie più agiate lo hanno chiesto.

Il numero delle famiglie in difficoltà che si sono avvalse dei bonus immobiliari è veramente ridotto e quindi logicamente le polemiche non mancano. Con la riforma del governo Meloni tornano le villette ma soltanto per i redditi entro i €15.000. Tra l’altro questa soglia potrebbe essere anche aumentata grazie al nuovo quoziente familiare ma non è ancora certo. Invece per quanto riguarda i condomini dall’anno prossimo il bonus dal 110 per cento scende al 90%. E questa è veramente una stangata. Le associazioni dell’edilizia hanno vivacemente espresso la loro contrarietà questa decisione del governo ma ormai la decisione è presa.

La cessione del credito

Tra l’altro un altro forte problema relativamente al bonus è anche il fatto che le banche hanno ricominciato a creare ostacoli sul fronte della cessione del credito. Infatti come sappiamo se la banca non accetta il credito tutto il meccanismo dei bonus si blocca e quindi questo è un ennesimo problema. La verità è che sostanzialmente il governo Meloni non gradisce il bonus casa e di conseguenza non si sta discostando di molto dall’impostazione del governo Draghi. Ma un vero è proprio giallo è quello sulla Cilas.

La questione della Cilas: che succede nel 2023

Infatti molti si stanno chiedendo se per i cantieri aperti basterà la presentazione della Cilas per bloccare l’aliquota del 110% anche all’ano prossimo. Vediamo questa questione molto importante. Se un cantiere è partito quest’anno dovrebbe beneficiare del 110%. Ma dall’anno prossimo il bonus scenderà al 90% e allora l’anno prossimo quale aliquota si deve applicare? Secondo alcuni basta presentare la Cilas entro la fine di quest’anno per bloccare l’aliquota anche per l’anno prossimo ma non c’è certezza riguardo questo.