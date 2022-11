Esplosioni, Stoltenberg (Nato): «Non ci sono prove di un attacco deliberato alla Polonia»

L’inchiesta su quanto occorso in Polonia è attualmente in corso, e si attendono gli esiti ma a quanto pare non sarebbe stato un attacco “deliberato alla Polonia”

Ieri è stata una delle giornate più rischiose da quando ha avuto inizio l’invasione russa in Ucraina, con un missile precipitato in Polonia.

La caduta del missile ha provocato la morte di due persone, due civili per la precisione e ha rischiato di portare l’Occidente all’interno di una guerra per difendere un alleato. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha spiegato che da quando ha avuto inizio il conflitto, «la Nato ha aumentato la sua vigilanza sul lato orientale. Le indagini sull’accaduto sono in corso, necessitiamo di aspettare l’esito ma non abbiamo indicazioni che le esplosioni siano frutto di un attacco deliberato e non abbiamo indicazioni che la Russia stia preparando un attacco alla Nato».

Stoltenberg ha precisato le Nato non fa parte della guerra in Ucraina, «provvede al sostegno dell’Ucraina per la sua difesa e forniremo più aiuti per la difesa aerea. L’Ucraina ha il diritto di difendere contro la guerra illegale della Russia. Abbiamo sistemi di difesa aerea operativi 2 4ore su 24 con aerei, abbiamo sistemi di terra e navali. I nostri sistemi di difesa anti-aerea entrano in funzione se c’è un attacco ma non abbiamo evidenze che in Polonia ci sia stato un attacco deliberato».

Ma non è tutto, perché Stoltenberg ha proseguito il suo intervento asserendo che durante il vertice, «gli Alleati hanno espresso il loro sostegno. La Nato ha rafforzato la sorveglianza sul lato orientale, sia con truppe di terra sia con difese aeree». Stoltenberg ha anche aggiunto che in merito all’incidente dei missili occorso in Polonia, «Kiev non ha colpe». Ha quindi asserito che si tratterebbe del «risultato del massiccio lancio di missili russi sull’Ucraina. Questa è la dimostrazione che la guerra di Putin crea situazioni pericolose. Putin deve fermare questa guerra».

Chi sono i due uomini morti a causa del missile

Nel frattempo, si è venuti a conoscenza di chi siano le due vittime colpite dal missile caduto in Polonia. Il missile è caduto a circa 10 km dal confine con l’Ucraina, in un villaggio chiamato Przewodów. Nello specifico, l’ordigno si è abbattuto su una azienda agricola italo polacca, e due lavoratori hanno perso la vita: Bogdan W., trattorista e il magazziniere Bugolslaw C. I due uomini avevano rispettivamente 60 e 62 anni.