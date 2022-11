Ladri sbagliano casa: chiedono scusa, puliscono e se vanno

Dopo essersi accorti dell’errore, dei ladri hanno liberato la famiglia di malcapitati, restituito loro quel poco che avevano rubato, chiesto scusa e infine hanno ripulito tutto. Una storia degna di un film di Monicelli.

Anche ai ladri capita di sbagliare e qualcuno di loro non è del tutto una cattiva persona. Lo dimostra un gruppo di rapinatori che ha agito nella zona di Firenze i quali, accortisi di avere sbagliato l’obiettivo della loro “impresa”, si sono scusati con i proprietari rimettendo addirittura in ordine ciò che avevano messo a soqquadro.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno ora di cena nella zona di Bagno a Ripoli, vicino il capoluogo della Toscana. Quattro uomini di origine straniera, con il volto nascosto dal passamontagna, sono entrati illegalmente in una casa dove vivono alcune persone anziane e la figlia con la sua famiglia.

Agendo da vero commando militare, hanno sequestrato i malcapitati chiudendoli in una camera sotto la minaccia delle armi e si sono poi recati nel seminterrato per cercare i preziosi che sapevano trovarsi in quella parte della casa. Ma i ladri erano convinti di essere entrati nell’abitazione di un noto e facoltoso avvocato e una volta accortisi che non c’era ciò che cercavano e che la casa era quella sbagliata, hanno chiesto scusa alla famiglia e hanno anche restituito quel poco che avevano sottratto (un orologio e qualche gioiello). Infine hanno pulito tutto con la candeggina per evitare di lasciare tracce e sono andati via come nulla fosse.

Nessun danno dunque per la famiglia se non tanta paura, sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo. una storia degna di un film come I Soliti Ignoti, capolavoro del cinema italiano firmato da Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Totò, dove dei ladri entrano nella casa sbagliata e invece della refurtiva alla fine ripiegano su una pasta e fagioli trovata sul posto.