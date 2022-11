Sedicenne tetraplegico ritrovato morto in casa nel suo letto: si indaga

L’allerta è scattata dal padre che non riusciva a contattare la badante a cui il ragazzo era stato affidato dalla madre e dal compagno, assenti perché in viaggio

La madre di un ragazzo di 16 anni, tetraplegico, e il compagno di lei erano partiti per un viaggio e avevano affidato il 16enne a una badante. La donna era in casa a Carnate (Monza), quando sono arrivati i militari dell’Arma, ma non si si sarebbe accorta che il ragazzo era deceduto.

A far scattare l’allerta è stato il padre del ragazzo che non riusciva a contattare la badante. I carabinieri hanno rinvenuto il ragazzo nel suo letto, morto, ma non c’erano segni di violenza sulla salma.

La Procura di Monza sta indagando sull’accaduto, e al momento non c’è nessun iscritto nel registro degli indagati. È stato inoltre disposto l’esame autoptico per far luce sulla morte del ragazzo.

Il padre del sedicenne, che abita a Torino, non riusciva da tempo a parlare con la badante per avere informazioni in merito a suo figlio, e ieri ha quindi contattato i carabinieri. Quando i militari hanno bussato alla porta di casa dell’ex moglie dell’uomo, ad aprire è stata proprio la badante. Il ragazzo, che ha perso la vita a soli 16 anni, era affetto da tetraparesi spastica.

Quando i militari hanno chiesto alla donna informazioni su dove si trovasse il ragazzo la donna ha mostrato la camera da letto, e lì i carabinieri lo hanno ritrovato morto. Da quanto si apprende, come riporta Ansa, l’abitazione era in ordine, non c’era alcun segno di violenza sulla salma del giovane, ma i militari hanno chiesto che intervenissero un medico legale e il pm.

Per ora, nonostante l’ipotesi più accreditata sia quella di una tragica inevitabilità, l’inchiesta è attualmente in corso, per fare maggiore chiarezza in merito. La Procura, infatti, ha aperto le indagini senza indagati, proprio per eseguire l’esame autoptico. Soltanto i rilievi che verranno effettuato dal medico legale potranno accertare le cause della morte del ragazzo. I genitori del sedicenne, una volta venuti a conoscenza della tragica notizia, si sono recati in Brianza, sconvolto per quanto occorso al proprio figlio.