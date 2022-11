Uccide la moglie e poi si impicca sul cavalcavia dell’autostrada

L’uomo avrebbe commesso l’omicidio con un coltello, ferito in modo lieve anche il figlio della coppia. L’uomo si sarebbe poi recato sul cavalcavia dell’autostrada nei pressi di Salerno e si sarebbe tolto la vita davanti ai passanti.

Una terribile vicenda sembra essersi consumata questa mattina sull’autostrada A2 – Autostrada del Mediterraneo all’altezza degli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord nella zona di Salerno, in corrispondenza del cavalcavia al km 13,510: un uomo si sarebbe tolto la vita dopo avere ucciso la moglie.

Il responsabile, un uomo sulla sessantina, avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina per poi allontanarsi dal luogo dell’omicidio. Alla fine ha scelto di impiccarsi proprio su quel cavalcavia davanti alle automobili e agli automobilisti di passaggio da quella zona. La donna, anche lei sessantenne, è stata trasportata d’urgenza in ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove è arrivata già priva di sensi, purtroppo per lei non c’è stato niente da fare ed è deceduta poco dopo.

Non ancora chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto, forse alla base c’è un litigio di cui non si conoscono ancora i dettagli. Ad assistere all’omicidio c’era il figlio 29enne della coppia, il quale durante la colluttazione con il padre è rimasto anche ferito in maniera lieve.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i fatti sarebbero avvenuti nell’abitazione della coppia a San Mango Piemonte. L’uomo, di circa 60 anni, avrebbe colpito con un coltello da cucina la moglie, poi avrebbe raggiunto in auto il cavalcavia dell’autostrada A2 dove si è impiccato. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, sul caso indaga la compagnia dei carabinieri di Salerno guidata dal maggiore Antonio Corvino.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e il traffico è deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno attraverso la Tangenziale di Salerno. Uscita obbligatoria per i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di San Mango Piemonte, percorso su viabilità secondaria e rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano Nord. Per i mezzi pesanti in direzione sud è prevista l’uscita obbligatoria a San Mango Piemonte e percorso alternativo sulla tangenziale di Salerno. Sono chiuse le rampa di ingresso in direzione sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord.