Esplosione, Stati Uniti: «Missile in Polonia ucraino, ma responsabile è Russia»

Si sarebbe trattato di ‘uno sfortunato incidente’, forse un missile della contraerea ucraina che ha preso la rotta errata, ma «non un attacco deliberato contro la Polonia né contro la Nato».

A due giorni dalla giornata più rischiosa da quando ha avuto inizio l’invasione russa in Ucraina, con un missile precipitato in Polonia che ha ucciso due civili in un’azienda agricola e che per poco non ha causato l’entrata in guerra dell’Occidente per difendere un alleato, pare che gli animi si sarebbe acquietati.

Tuttavia, non sono mancate le accuse tra Russia e Ucraina, con Mosca che ha accusato Kiev di «classica provocazione» e di «sognare uno scontro diretto tra la Nato e la Russia per salvarsi», mentre l’Ucraina ha cominciato ad accusare:«È stato un missile russo, ne abbiamo le prove». Il segretario della Nato Jens Stoltenberg, aveva detto, nel corso del vertice straordinario del Consiglio Atlantico, che l’inchiesta è in corso, «gli esiti preliminari dicono che sia stato un missile ucraino», ma di questo «Kiev non ha colpe».

La responsabilità, andrebbe cercata nella «guerra di Vladimir Putin», contro cui gli alleati proseguiranno nel supportare e armare l’Ucraina, ha continuato Stoltenberg. «Non ci sono indicazioni di un attacco deliberato contro l’Alleanza», ha concluso il segretario generale Nato. Zelensky, invece, non avrebbe dubbi sul fatto che il “missile era russo”. Frasi che l’esecutivo ungherese ritiene irresponsabili.

Secondo il leader ucraino «la Russia ha voluto mandare un messaggio al summit del G20» e ha anche chiesto di avere «accesso immediato» al posto in cui è precipitato il missile e all’inchiesta portata avanti da Usa e Polonia.

La Russua ha tuttavia fatto sapere di avere apprezzato la prudenza con cui gli Usa hanno commentato quello che è successo, mentre altri Stati hanno subito mosso accuse contro la Russia mostrando una certa “isteria”. Mosca ha convocato l’ambasciatore polacco dicendo:«Varsavia si astenga dal farsi coinvolgere nelle sporche provocazioni del regime di Kiev».

Il capo di stato maggiore Usa, Mark Milley, ha detto che si potrebbe parlare di negoziati, in quanto, con l’arrivo dell’inverno, ci sarà una diminuzione delle battaglie sul campo e questa potrebbe essere l’opportunità di negoziare la pace.