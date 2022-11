Roma, orrore a Prati: due donne uccise nel palazzo, trans ritrovata morta in strada. I cadaveri sono stati ritrovati a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Giallo sul killer.

Orrore nella Capitale. Nella mattinata di oggi, giovedì 16 novembre, un condominio situato nel quartiere Prati si è svegliato macchiato di sangue. Due donne sono state infatti ritrovate prive di vita in via Augusto Riboty, a pochi passi da piazzale Clodio.

Una delle due donne, riportano le fonti, sarebbe stata rinvenuta sul pianerottolo di casa, riversa a terra ormai deceduta. L’altra, invece, sarebbe stata ritrovata cadavere all’interno del suo stesso appartamento. Sul giallo ora stanno indagando gli agenti di polizia. Non si esclude l’ipotesi di duplice omicidio.

Il giallo delle due donne ritrovate senza vita

Secondo quanto si apprende dalle fonti di polizia, le due donne ritrovate senza vita questa mattina in via Augusto Riboty sarebbero entrambi cinesi, e avrebbero sui 45 anni circa. A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorsi è stato il portiere dello stabile. Come da consuetudine, l’uomo si sarebbe recato presso il condomino attorno alle ore 10:50, e sarebbe stato proprio in quel momento che, aprendo la porta, avrebbe scorto il cadavere insanguinato di una delle due vittime. La donna era riversa sulle scale, priva di vita, in un lago di sangue.

Una scena terribile, quella che gli si è presentata davanti agli occhi: ancora sotto shock, il portiere ha subito avvisato gli agenti di polizia, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. Durante il sopralluogo, gli stessi agenti avrebbero scoperto il secondo cadavere di donna, trovato privo di vita all’interno del suo appartamento.

Sono in corso tutte le indagini sul caso, per cercare di risalire all’esatta dinamica della vicenda. La pista attualmente battuta dagli agenti dei Commissariati Borgo e Prati sarebbe quella di duplice omicidio. Sul luogo del macabro ritrovamento sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica, che stanno provvedendo ad effettuare tutti i rilevi del caso.

Scoperto un terzo cadavere in strada

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, però, sarebbe stato ritrovato poco lontano dal condominio di via Agostino Riboty anche un terzo cadavere. A scoprirlo gli agenti di polizia, che in via Durazzo, a circa un chilometro di distanza dal primo macabro ritrovamento, avrebbero scorto il cadavere di una transessuale. La donna, si apprende, sarebbe stata raggiunta violentemente al torace, riportando una vistosa ferita. Le indagini serviranno a capire anche se vi sia un qualche possibile collegamento con i tre delitti.