Addio a Nonna Rosetta, star del web di Casa Surace

Diventata famosa grazie ai video del gruppo di influencer, Nonna Rosetta ci lascia a 89 anni. Il saluto del gruppo di filmaker e il cordoglio del web.

Se n’è andata a 89 anni Nonna Rosetta, anziana signora divenuta famosa grazie ai video degli youtuber Casa Surace nonché vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri del collettivo. Era nata a a San Giorgio a Cremano nel 1933 ma viveva in provincia di Salerno a Sala Consilina dove è operativo il gruppo di Casa Surace.

L’incontro con i ragazzi divenuti famosi sul web e poi conosciuti anche per diverse pubblicità passate in televisione, era avvenuto sette anni fa e da lì in poi era diventata celebre con video, tradotti in diverse lingue nel mondo, che giocavano sulle differenze tra il Nord e il Sud Italia, tra la tradizione delle nonne italiane e la modernità dei ragazzi di oggi, tra la cucina italiana e i cibi stranieri, tra la vivacità dei nostri anziani e l’immobilità dei giovani. Il tutto in modo spensierato e divertente.

Alcuni anni fa Nonna Rosetta era anche stata ospite in tv nella trasmissione Vieni da me, a Italia Sì e Pomeriggio 5 raccontando la sua vita da casalinga e la nuova “giovinezza” di questi ultimi anni. “Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondata dai giovani e questo mi fa stare bene” aveva detto.

L’ADDIO

Ad annunciare la sua morte è proprio la pagina di Casa Surace con un tenero messaggio pubblicato sul loro profilo Instagram: “Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica.

E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta“.

L’OMAGGIO DEL WEB

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sulla rete in queste ore per ricordarla. “Noooo poverina mi ha fatto fare tante risate con i vostri video di una grande simpatia e dolcezza“, scrive Elena sul profilo Facebook di Casa Surace. Iacopo ricorda invece una delle sue frasi più ricorrenti: “Sai che cosa rende il mio sugo così saporito? L’amore per i nipoti“. E ancora “Nonna Rosetta racchiudeva la misteriosa magia di tutte le nonne d’Italia, non solo del sud. Un grande dispiacere. Grazie per tutti i sorrisi che insieme, come una vera famiglia, ci avete strappato“.