Filma i parenti che litigano per l’eredità al funerale: preso a calci, va a finire in ospedale

I parenti stavano avendo un’accesa discussione a margine della funzione per un orologio lasciato come eredità dalla persona deceduta

Un funerale celebrato a Macerata termina con una maxi rissa. Tutto per via di un orologio lasciato come eredità dalla persona deceduta e di un partecipante che ha filmato con il suo telefonino la lite di due parenti che si stavano litigando l’orologio.

Aver fatto quel filmato, tuttavia, gli è costato l’essere picchiato, tant’è che il giovane è finito in ospedale. Le esequie hanno avuto luogo lo scorso giovedì, 17 novembre, nella chiesa di Santa Croce, a Macerata. Come scrive “Cronache maceratesi”, una volta uscita la bara dopo la funzione religiosa, è scoppiata una lite tra parenti.

La persona che è morta era un uomo di 55 anni, che faceva il parrucchiere. Aveva lasciato come eredità un orologio (con molta probabilità prezioso), che poi è diventato oggetto di un’accesa discussione tra due parenti.

I due uomini hanno iniziato a gridare l’uno contro l’altro, e questo ha messo chi era al funerale in un certo imbarazzo, visto che la ragione per cui si era lì era evidentemente dare l’ultimo saluto al 55enne defunto.

Il litigio si è poi bloccato quando i due si sono resi conti che una terza persona li stava riprendendo con il proprio cellulare, un parente 41enne che stava riprendendo la scena. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri, i due litiganti si sarebbero quindi avvicinati al 41enne che li stava riprendendo e lo avrebbero assalito, prendendolo a botte, dandogli quindi una serie di calci e pugni.

A quel punto, chi era al funerale ha contattato le forze dell’ordine, che hanno bloccato la rissa e hanno riportato la calma tra coloro che si trovavano in loco.

Per l’uomo di 41 anni che stava filmando i due litiganti con il suo cellulare, è stato necessario contattare l’ambulanza, e lo hanno ricoverato in ospedale. Per quel che si apprende finora, polizia e carabinieri avrebbero identificato una serie di persone coinvolte nella mega rissa. Per ora, comunque, pare che nessuna denuncia sia stata sporta in procura. Il 41enne, rimasto ferito, dovrebbe essere sentito in seguito dagli investigatori.