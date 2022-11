Infarto stronca il padre: bimbo di 2 anni resta da solo in casa e muore di stenti

Una tragedia della solitudine che questa volta ha coinvolto un papà e il suo piccolo bimbo di appena 2 anni.

I due sono stati trovati morti dai poliziotti nel loro appartamento mesi fa. Da una settimana nessuno aveva più notizie di loro. Poi la tragica scoperta.

Arriva la parola fine su un giallo che negli ultimi mesi aveva tenuto banco in America. Era lo scorso 15 febbraio quando David Conde Senior, 59 anni, e il figlio di appena 2 anni, David Conde junior, sono stati trovati privi di vita all’interno del loro appartamento a Geneva, una cittadina nello stato di New York.

L’ultima volta che erano stati vivi risaliva al mese precedente, al 22 gennaio per l’esattezza.

L’esito delle indagini a distanza di mesi dalla morte

Il caso ha scosso a lungo l’opinione pubblica degli Stati Uniti. Soltanto adesso, a distanza di mesi dalla scomparsa di padre e figlio, lo sceriffo della contra di Ontario ha reso noto l’esito delle indagini. Le forze dell’ordine si erano attivate dopo che per più di una settimana nessuno dei parenti era riuscito a contattare Condie Senior. Stando all’ufficio dello sceriffo, l’uomo sarebbe deceduto nella casa di Hamilton Street di morte naturale. Con ogni probabilità a causa di “malattie cardiovascolari” pregresse. Il piccolo invece sarebbe morto di fame, dopo essere rimasto da solo in casa senza cibo in seguito alla morte del padre, colpito da infarto.

“Si ritiene che il 59enne sia morto per primo e che il piccolo non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo il decesso del padre”, ha comunicato l’ufficio dello sceriffo della contea di Ontario. Secondo i media del posto, l’uomo aveva avuto la custodia del bimbo poco dopo la sua nascita. La madre del piccolo, Michelle Travers, non sembrava avere contatti col figlioletto.

Padre e figlio trovati insieme

Lo sceriffo Dave Cirencione ha detto che la tragica conclusione del caso non ha sorpreso gli investigatori: “Una volta escluso il monossido di carbone [come causa della morte], sapevamo purtroppo che questa poteva essere la probabile causa”, ha dichiarato Cirencione al Finger Lakes Times. “Questo è un caso molto, molto triste”, ha aggiunto.

Le forze dell’ordine avevano trovato padre e figlio insieme nella stanza da letto. Sui loro corpi non avevano rivenuto alcuno segno di traumi, avevano detto già al tempo del ritrovamento. Nel necrologio si legge che il piccolo aveva appena imparato a camminare dopo diverse operazioni e mesi di riabilitazione dovuti a non meglio precisati problemi di salute.