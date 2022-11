WhatsApp Desktop, arriva una grande novità: tanta privacy e sicurezza in più

Nuove informazioni per quanto riguarda WhatsApp Desktop, che adesso arriveranno molto prima di quanto ci aspettassimo. Difatti, le voci che circolavano in merito suggerivano un eventuale aggiornamento soltanto prossimamente, dunque più in là rispetto al resto.

E non parleremo di una funzione superflua che non utilizzeremo mai e poi mai, di conseguenza non vediamo l’ora di mostrarvi che cosa abbia da offrire come impostazione. Pronti a scoprire una nuova feature mai vista prima? Ne rimarrete soddisfatti dopo la sua scoperta.

Non stupiamoci se WhatsApp viene aggiornato di continuo: Meta ci tiene molto alla sua applicazione di messaggistica istantanea, ecco perché vediamo degli upgrade niente male di continuo. D’altronde ogni servizio ottiene dei miglioramenti giorno dopo giorno, e l’app in questione non è sicuramente esente da questa procedura.

Oltretutto, come se tutto ciò non fosse sufficiente a farci saltare dalla gioia, la settimana pare che sia stata più che ricca di novità per WhatsApp. Abbiamo parlato dell’aggiunta dei sondaggi e della chat che permette di parlare con noi stessi, molto utile al fine di conservare informazioni e file multimediali con estrema semplicità.

Insomma, è stato un periodo d’oro in altre parole.

Ma oggi vogliamo trattare un’altra funzione ancora, attualmente disponibile soltanto in fase Beta. Parliamo di una nuova ricerca fatta dai WABetaInfo, che ci informa che la società sta lavorando ad una nuova opzione di sicurezza per quanto riguarda la versione desktop dell’applicazione: si tratta della possibilità di attivare il blocco schermo anche su PC.

I dettagli al riguardo sono sparsi, ma c’è una certezza: verrà inserita una password

Vi fermiamo in anticipo, ascoltateci: lo sappiamo che sia presente da un sacco di anni sia su Android che su iOS, e probabilmente lo stand-by è la cosa che più si avvicina ad esserlo su PC. Ma qui non è la stessa cosa, anche perché il blocco schermo consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza all’applicazione, che sarebbe il seguente.

Avremo modo di richiedere l’autenticazione biometrica o l’inserimento di un codice ogni volta che si cerca di aprire l’app, in maniera tale che le conversazioni non siano direttamente accessibili nel momento in cui il nostro cellulare è sbloccato. Ecco: questo processo dovrebbe essere disponibile anche per il computer che utilizziamo tutti giorni.

Tuttavia, allo stato attuale non sappiamo dirvi con certezza se sarà possibile utilizzare i sensori di autenticazione biometrica presenti su PC, come ad esempio il Touch ID sui Mac o Windows Hello in ambiente Microsoft. Confermiamo, però, la presenza di un eventuale password utile per una maggiore sicurezza.

Per il momento abbiamo finito: i dettagli non sono molti purtroppo, ma siamo convinti del fatto che gli utenti che fanno uso di WhatsApp riusciranno ad essere accontentati prima del previsto. Tutto quello che ci serve – o almeno, crediamo possa esserci d’aiuto – è sapere maggiori informazioni per quanto riguarda la novità in questione.