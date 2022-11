Gaia, 20 anni, sparita dal traghetto: si indaga sul cellulare. I genitori:«Non si è uccisa»

Gaia è salpata con il traghetto da Genova con il fratello minore, che ha 15 anni, e nella notte è scattata l’allerta perché di lei non c’era più traccia

Gaia Randazzo, 20 anni, di Codogno (Lodi), è sparita su un traghetto che da Genova portava a Palermo, in Sicilia, nella notte tra il 10 e l’11 novembre scorsi.

Di lei, non ci sono tracce. Sul traghetto che avrebbe dovuto portarla in Sicilia, sono stati trovati una felpa e il suo cellulare, accanto a una panchina, su cui la procura eseguirà un accertamento irripetibile. Tra le ipotesi degli investigatori in merito a questa vicenda, e a cui i genitori di Gaia non credono, c’è che la ventenne possa essersi suicidata, gettandosi in acqua.

Gaia in viaggio col fratello minore

Prima di arrivare in Sicilia, il fratello avrebbe fatto partire l’allerta, in quanto non riusciva a trovare la sorella, che non era neanche in cabina. Quando la nave, verso le 20 è giunta a Palermo, ad attendere il traghetto c’era la polizia con al seguito cani cinofili. Sono iniziati i sopralluoghi sulla nave, le verifiche delle auto sul ponte, passeggeri, valigie.

Gli avvocati dei familiari di Gaia dicono che «non c’era alcun segno che lasciasse trasparire un simile epilogo. Non l’avrebbero lasciata partire con il fratellino di 15 anni a bordo di una nave se avessero pensato che la figlia avesse questa intenzione».

Tra l’altro, i legali della famiglia parlano anche di un audio vocale che Gaia la sera della partenza avrebbe lasciato, in cui sembrava molto tranquilla. Da quanto si apprende ancora, la ragazza avrebbe avuto tanti piani per il proprio futuro, quindi non compatibili con l’intento di uccidersi e «li aveva anche comunicati ai propri genitori».

Un’altra possibile pista, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, è quella di un gesto efferato dopo una delusione amorosa, ma i genitori non sono d’accordo neppure su questa ipotesi. Gaia stava prendendo la patente e aveva anche cominciato a mandare CV per trovare lavoro. I genitori della giovane fanno un appello a chiunque si trovasse sul traghetto quella notte e abbia potuto vedere qualcosa, parlato o anche soltanto incrociato Gaia.