Sondaggi: Fratelli d’Italia vola oltre il 30%, tonfo Lega e FI, Pd riduce lo svantaggio sui Cinque Stelle

Fratelli d’Italia sempre più su nei sondaggi: il partito di Giorgia Meloni “quadruplica” i suo consensi potenziali sulla seconda forza della maggioranza di governo.

La Lega di Salvini ha perso mezzo punto percentuale in una settimana. Non va meglio agli azzurri di Forza Italia che hanno perso il -0,4 per cento.

È sempre tempo di sondaggi. Cosa succederebbe dunque se si votasse oggi? Un’idea l’ha data il TgLa7 di Enrico Mentana che lunedì scorso, 21 novembre, ho proposto ai telespettatori un sondaggio – targato Swg – sugli orientamenti di voto.

I dati forniti da Mentana confermano il consenso in costante crescita di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, confermando che la ‘luna di miele’ con gli italiani è più che mai in corso. Il partito della premier infatti vola al 30,4 per cento, crescendo ancora dello 0,3 per cento. Un aumento vertiginoso, racimolato in una sola settimana. Tanto più importante perché conferma che FdI ha superato la ‘soglia psicologica’ del trenta per cento dei consensi.

Dietro a Fratelli d’Italia un gruppo in difficoltà

Dietro a Giorgia Meloni in fuga l’impressione è quella di un gruppo che, se non arranca, appare in grossa difficoltà nell’inseguire la ‘lepre’ in testa. La piazza d’onore va ancora ai Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che però perdono per strada lo 0,1 per cento, tornando sotto il 17 per cento della settimana precedente (slittando al 16,9 per cento delle intenzioni di voto). Guadagnano qualcosa i principali colleghi-rivali all’opposizione: il Pd riduce infatti lo svantaggio sui pentastellati portandosi al 16,2% (+0,2 per cento). Al quarto posto c’è il Terzo Polo col tandem Azione-Italia Viva che scende leggermente (-0,1%) al 7,9%.

Il tonfo di Lega e Forza Italia

Ma il calo più consistente lo fa registrare la Lega di Matteo Salvini, che perde addirittura lo 0,5 per cento in una settimana e retrocede in quinta posizione col 7,6% (dall’8,1 per cento di una settimana fa). “Balza all’occhio – fa notare Mentana – che Fratelli d’Italia ha esattamente il quadruplo dei voti potenziali della Lega”. “Esattamente, al decimale”, aggiunge come a rincarare la dose.

Male anche Forza Italia, che lascia per strada 0,4 punti percentuali e scivola a 6,4 per cento. Sul fronte dell’opposizione al governo crescono Verdi e Sinistra, che aumentano delle 0,2 per cento e arrivano a un 4 per cento tondo tondo. In crescita anche +Europa (+ 0,1 per cento) che sale al 3 per cento. Scende invece Italexi di Gianluigi Paragone (-0,2 per cento) in calo all’1,5%. Aumenta il suo potenziale consenso invece Unione popolare (+ 0,2 per cento) che sale all’1,5 per cento.