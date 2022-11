Donna assalita su una panchina: sporca di sangue, potrebbe aver subito uno stupro

Una donna di 44 anni ha subìto un’aggressione la notte scorsa su una panchina, a Trapani.

Una donna di 44 anni, proveniente dall’Europa dell’Est, ha subìto un’aggressione la notte scorsa a Trapani, mentre si trovava su una panchina. L’attacco è occorso verso le 4, e forse la donna ha subìto uno stupro.

La donna è stata avvicinata da qualcuno che le ha inferto una serie di ripetuti colpi mentre si trovava alle mura di Tramontana. A far scattare l’allerta è stato un passante che ha notato la donna per terra, insanguinata. I soccorritori, una volta in loco, l’hanno condotta all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove l’hanno sottoposta a visita.

Da quanto si apprende, i medici ritengono che le lesioni riportate dalla 44enne potrebbero essere conseguenza di uno stupro. Sul fatto indagano gli inquirenti della polizia di Trapani, sotto la guida di Emanuele Fattori, che attualmente vanno con cautela sull’ipotesi che si sia trattato di stupro. Le ferite, infatti, potrebbero anche essere state determinate dalla sola aggressione.

Nelle prossime ore, la donna assalita sarà sentita dagli investigatori in un luogo protetto. La vittima sarebbe una 44enne senza fissa dimora, sotto assistenza a causa di problemi psichiatrici. L’area in cui è avvenuta l’aggressione è stata transennata per permettere alla polizia scientifica di eseguire rilievi, in modo da recuperare tracce dell’autore dell’attacco.

La polizia sta anche passando al vaglio i video delle telecamere di sicurezza che ridanno sul posto in cui si sono svolti i fatti. Stamane, alcuni passanti hanno fatto caso anche a delle macchie di sangue sulla panchina.

A commentare quanto occorso alla donna di 44 anni, è intervenuto anche il primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida, che comunica come la città siciliana rigetti e si ribelli, «esprimendo sdegno e condanna, per l’efferata azione perpetrata ai danni di una donna innocente. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno indagando, accertino nel più breve tempo possibile quanto avvenuto, consegnando alla giustizia il colpevole».

Aggiornamento

La polizia ha fermato un uomo accusandolo di stupro, come riporta Repubblica. Anche l’uomo sarebbe senza fissa dimora, e frequentava gli stessi posti della donna. I risultati delle analisi del kit antistupro sono compatibili con una violenza sessuale subita dalla donna. A incastrare l’uomo, le videocamere di sicurezza del posto che lo hanno ripreso mentre andava via dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione. L’uomo è stato arrestato ed è in carcere, in attesa di convalida.