Frana a Ischia: case travolte da un fiume di fango, auto e alberi trascinati fino al mare: diversi i dispersi [VIDEO]

Il maltempo ha colpito l’Isola di Ischia: un fiume di fango ha travolto diverse case. Tra i dispersi anche un neonato.

Dai sindaci dei comuni dell’isola arriva l’appello a limitare gli spostamenti per la propria incolumità e per non ostacolare i soccorsi.

Nella notte un violento nubifragio ha colpito l’isola di Ischia. Allagamenti e danni ovunque, soprattutto a Casamicciola, già devastata da una alluvione nel novembre del 2009. Le precipitazioni violente verificatesi in notta hanno provocato all’alba, quando da poco erano passate le 5, una frana nella zona del Celario. Il fango ha travolto un uomo. Fortunatamente lo hanno salvato i soccorritori senza che riportasse ferite particolari.

Dispersa invece una famiglia di tre persone: marito, moglie e un neonato. Scomparsa anche una 25enne straniera che abitava in una delle case travolte dal fango. Le forze dell’ordine parlano anche di altre nove persone disperse.

Case travolte dal fango

In via Celario due case sono state completamente travolte dal fango. Quasi tutti i residenti della zona però sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni, privi di corrente elettrica. Allagamenti ai primi piani delle case, fango per strada.

Numerosissime le segnalazioni e le richieste di intervento pervenute a forze dell’ordine e vigili del fuoco, Un gruppo di persone è rimasto bloccato dentro l’hotel Terme Manzi. Si è reso necessario l’intervento dei soccorsi per farli uscire dall’albergo e portarli all’esterno della struttura.

L’appello dei sindaci: restate a casa

Firmata un’ordinanza con la quale i sindaci dei sei comuni dell’isola – Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana – chiedono di «evitare al massimo gli spostamenti» anche per ragioni di lavoro. Questo sia per tutelare l’incolumità personale che per «evitare di intralciare le operazioni di soccorso». Il provvedimento resterà in vigore «fino al termine dell’allerta meteo in corso».

Fango anche nel porto

Diverse automobili sono state trascinate via da un fiume di fango che le ha spazzate via assieme agli alberi portai giù dalla frana. Sono arrivati fino al mare nell’area del Piazzale dell’Ancora, nello scalo portuale. In una delle macchine trascinate dal fango si trovavano due persone, rimaste bloccate all’interno del mezzo. Le hanno salvate i vigili del fuoco.

La marea di fango, staccatasi dalla parte alta di Casamicciola, è arrivata fino al lungomare in piazza Anna De Felice. Il porto di Casamicciola risulta impraticabile a causa del mare agitato e del vento. Fin dall’alba sono entrati in azione la Protezione civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fino a stasera, dalle 21 di ieri sera, 25 novembre, sulla Campania è allerta meteo arancione.