Twitter sta cambiando profondamente sotto Elon Musk, cosa devono aspettarsi gli utenti?

Twitter non è più la stessa da quando Elon Musk ne ha preso possesso, e lo abbiamo visto per via delle modifiche che sono state effettuate da quando la ha acquistata.

Ma sarà cambiata completamente la piattaforma, oppure è stata modificata in meglio? Le informazioni che sono uscite di recente ci fanno pensare diversamente, ma una attenta valutazione chiarirà ogni dubbio: ecco i pro e i contro del “nuovo Twitter”.

Elon Musk, in realtà, non è stato così duro con Twitter: le politiche di base non sono state intaccate in alcun modo. Il suo intento è sempre stato quello di consentire a chiunque di dire ogni cosa che voglia, al di là della gravità del problema. Diciamo che se da un lato abbia portato a dei benefici, dall’altro ha permesso ad alcuni di parlare un po’ più del dovuto.

Ciò non toglie che i regolamenti di Twitter non siano stati modificati in nessun modo, seppur discriminazioni, omofobia, razzismo, maschilismo e cyberbullismo foese continueranno ad essere presenti come in ogni altra piattaforma. Qualcuno ha pensato che forse qui saranno maggiormente presenti grazie alle idee folli di Elon Musk, ma questo è ancora tutto da vedere in dei conti.

Per il momento potremo stare tranquilli in sostanza, perché l’uomo più ricco del mondo farà assolutamente a meno di cambiare quelle che sono i dettami principali dell’app blu. Il problema, però, è ben altro: gli utenti sono preoccupati da ciò che potrebbe diventare Twitter a lungo andare, ossia una specie di luogo in cui i flamers e gli haters possono trovare sede per i loro attacchi. Cosa ci fa pensare che sia tutto vero?

La piattaforma ha sempre le sue regole, ma i moderatori non saranno più gli stessi

Il ritorno di Donald Trump e di altri individui in precedenza bannati per ragioni differenti, ma tutte gravi, ha destato non pochi timori nei confronti dell’utenza. Gli americani, soprattutto, non accettano minimamente che una situazione del genere possa avere luogo, specialmente in una piattaforma che ha sempre allontanato coloro che non rispettavano né le regole e tanto meno gli utenti stessi.

In aggiunta, sembra che anche i moderatori del social network abbiano le mani legate: Elon Musk ha ridotto la quantità di strumenti che possono utilizzare, riducendoli a diventare dei semplici assistenti anziché delle figure chiave per il sito. Questo ha spaventato ancora di più l’utenza, che ovviamente ha reagito negativamente ad una decisione ritenuta “stupida su ogni fronte” per ragioni forse più che chiare.

Ma la ciliegina sulla torta forse è proprio questa: se da una parte la libertà di parola è stata migliorata, dall’altra si teme che, in un contesto del genere, possano diffondersi una valanga di fake news che potrebbero mettere in discussione la veridicità degli argomenti presenti su Twitter. Diventerebbe molto difficile capire se una notizia sia falsa o meno senza una adeguata moderazione, quindi da ogni azione si scatena una conseguenza; Elon Musk avrà fatto bene ad agire in quel modo?