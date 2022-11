Poliziotto prende a manganellate l’arrestato: scattato procedimento disciplinare [VIDEO]

Poliziotto prende a manganellate l’arrestato: scattato procedimento disciplinare. A finire nel mirino un video pubblicato da alcuni utenti sui social. Immediato il comunicato da parte della Questura.

Secondo quanto viene riportato da Il Corriere, un poliziotto in servizio presso la Squadra volante della Questura di Rieti sarà sottoposto a procedimento disciplinare. Tale decisione è stata presa alla luce di quanto emerso durante un recente arresto, ripreso in diretta video da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto è possibile vedere attraverso il suddetto filmato, infatti, l’agente colpisce a manganellate un uomo mentre, durante l’arresto, si accascia a terra in mezzo alla strada. Gli agenti erano stati chiamati a intervenire per fermare il 25enne che, in evidente stato di alterazione, aveva cominciato a danneggiare le auto in sosta presso il centro storico della città.

Poliziotto prende a manganellate l’arrestato: il video

L’episodio immortalato dal filmato è avvenuto nel corso della serata di venerdì 25 novembre, presso il centro storico di Rieti. Come è possibile osservare dalle immagini riprese dal video, il poliziotto raggiunge e colpisce a manganellate il 25enne romeno durante il suo arresto. La polizia era stata allertata dai cittadini poiché il ragazzo, in evidente stato di alterazione, stava danneggiando le vetture parcheggiate.

Come è possibile vedere dal filmato, il 25enne cerca di allontanarsi dagli agenti, barcollando lungo la strada. Dopo essersi tolta quella che pare essere una maglietta, il romeno cade a terra, probabilmente dopo aver inciampato sui suoi stessi passi. Ed è proprio a quel punto che l’agente, accelerando il passo, lo raggiunge, tira fuori il manganello e lo colpisce. Subito dopo il video si interrompe, ma è possibile ascoltare i versi di stupore e preoccupazione delle persone attorno a chi in quel momento stava registrando.

Secondo quanto viene riportato da Il Corriere – che ha condiviso il video online – la Questura di Rieti ha diramato un comunicato nella giornata di sabato 26 novembre, in merito proprio a quanto accaduto. “In riferimento ad un video che riprende il momento del controllo sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un’inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l’autorità giudiziaria”, si legge le comunicato ufficiale.

Nel frattempo, si apprende che il 25enne è stato arrestato dalla polizia per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.