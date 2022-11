Il delitto è stato commesso nella serata di ieri in un parco pubblico. All’inizio si era ipotizzata una pista passionale.

Un giovane di 21 anni, Nicola Di Rienzo, è stato assassinato a colpi di pistola ieri, domenica 27 novembre in un parco pubblico a Foggia. Sul posto erano sopraggiunti i soccorritori ma non hanno potuto far niente, se non dare conferma della morte del giovane.

In loco si erano recati carabinieri, scientifica e polizia. A ucciderlo sarebbe stato un ragazzo di 17 anni, che nella serata di ieri si è costituito in questura. Dopo un lungo interrogatorio, durato all’incirca un’ora e mezza condotto dalla pm Gianna Marina Nanna, il giovane ha confessato di aver sparato a Di Rienzo cinque colpi, uccidendolo.

Il delitto è avvenuto nella serata di ieri a Foggia. All’inizio si era ipotizzata la pista passionale, poi, con la confessione del 17enne ci si è orientati su altro. Nella sua versione, il minore ha infatti raccontato che Di Rienzo gli avrebbe chiesto di rubare per lui, che aveva precedenti per furto, e che poi gli desse i proventi dei furti. Secondo il racconto del diciassettenne, il 21enne avrebbe minacciato lui e i suoi familiari.

Negli ultimi tempi, le richieste di ricevere soldi sarebbero diventate molto insistenti. Nel pomeriggio di ieri, il ragazzo ha accettato di vedere Di Rienzo, dopo avergli detto molte volte di no. Il minore aveva paura che il ventunenne potesse accoltellarlo e così si è portato dietro una pistola che, a sua detta, avrebbe rinvenuto in una campagna qualche tempo fa.

Ma nel corso dell’incontri, i toni si sarebbero fatti parecchio infuocati e a quel punto il minorenne, come lui stesso ha raccontato durante l’interrogatorio con la pm Nanna, avrebbe estratto la pistola solo per farlo spaventare. Di Rienzo, però, avrebbe reagito cercando di portargliela via.

A quel punto c’è stato un inseguimento per alcuni metri, in cui il minore ha cominciato a sparare ferendo Di Rienzo letalmente. Gli avrebbe infatti sparato a torace e schiena, dopodiché, ha preso il suo scooter, vi è salito sopra e si è allontanato da luogo del delitto per andare a costituirsi dalla polizia, in questura.