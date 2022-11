Ischia: rinvenuti altri due corpi, sono i genitori dei tre ragazzi

Dopo giorni di ricerche, i cadaveri dei genitori dei tre giovani morti nella frana di Ischia, sono stati rinvenuti: una intera e numerosa famiglia spazzata via dalla tragedia. Continuano i lavori dei soccorritori, si cercano ora i corpi di altre due persone.

Alla fine i corpi di Gianluca Monti e della moglie Valentina sono stati rivenuti. Da giorni i soccorritori erano alla ricerca dei due dispersi, genitori di tre fratelli tutti minorenni già trovati morti, nella flebile speranza di trovarli ancora in vita dopo la tremenda frana che ha colpito Ischia sabato mattina.

Per Gianluca e Valentina non c’è stato nulla da fare e si cercano ancora Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la prima donna recuperata, e quello di una donna la cui identità non è stata ancora resa nota. “Le ricerche dei dispersi proseguono ventiquattro ore su ventiquattro perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare due dispersi” dice Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, che è al lavoro da sabato scorso nella ricerca di possibili sopravvissuti a Casamicciola Terme. “Le ricerche continuano dal punto in cui si è scatenata la colata fino al mare perché abbiamo i sommozzatori che stanno lavorando. Voglio ancora parlare di ricerca dispersi e non corpi, perché magari possono essere ancora in vita“.

Le condizioni in cui si trova Ischia non semplificano le ricerche. “Stanno lavorando squadre altamente professionali addestrate per potere lavorare in determinate condizioni — continua De Acutis davanti ai giornalisti — stiamo lavorando con tutte le nostre forze“. A complicare il tutto sono le condizioni delle strutture nell’isola che sono pericolanti e mettono in pericolo i soccorritori i quali sono costretti ad adottare le relative misure di sicurezza, 185 vigili del fuoco giunti da tutta Italia .