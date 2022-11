Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un platano: morto 26enne

Tragico incidente sulle strade padovane. A perdere la vita Riccardo Faggin, 26 anni. Ecco che cosa è successo

Dramma nel padovano. Un giovane di 26 anni, Riccardo Faggin, è morto in seguito a un tragico sinistro stradale. La notte scorsa, il ragazzo era alla guida di una Opel Corsa, quando si è schiantato contro un platano, dopo aver sbandato e invaso la corsia opposta.

Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti nel sinistro. Da quanto si apprende, la vicenda è occorsa in via Romana Aponense ad Abano Terme (Padova), verso Padova. Dopo la discesa del cavalcaferrovia, Riccardo avrebbe perso il controllo dell’auto, andando a finire nella corsia di marcia opposta, e schiantandosi, infine, contro un platano.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarlo, se non dare conferma della morte del giovane. Riccardo era iscritto a Infermieristica, a Padova. Frequentava, inoltre, la parrocchia di San Martino e animava anche tutta una serie di attività.«Quella era una strada che percorreva spesso per andare a casa, la conosceva bene. Riccardo era un bravissimo ragazzo e tutti noi lo ricorderemo con affetto», ha spiegato un’amica di famiglia, come riporta Il Gazzettino.

L’inchiesta

Nel frattempo, la procura di Padova aprirà un fascicolo sul sinistro mortale in cui ieri notte ha perso la vita Riccardo Faggin. Gli investigatori, tramite la polizia locale padovana, che si è occupata degli accertamenti, vogliono comprendere esattamente come siano andate le cose. In particolare, c’è da far luce su che cosa abbia causato la perdita di controllo della Opel da parte del 26enne, tant’è che ha poi invaso l’altra corsia, fino ad andare a terminare la corsa contro un platano.

Le ipotesi degli inquirenti sono diverse. Tra queste, quella di un sinistro stradale causato da uno sbaglio umano, oppure da una decisione volontaria del giovane che, magari in un momento di disperazione, potrebbe non essere stato lucido. Gli investigatori ipotizzano anche un eventuale malore improvviso, un colpo di sonno, un animale che ha attraversato la strada, un guasto ecc.

La polizia sta passando al setaccio le videocamere di sicurezza gli ultimi attimi di vita del ragazzo.