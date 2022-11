Inter, la pista per il centrocampo è clamorosa: i dettagli

L’Inter cerca rinforzi per colmare il gap dalla testa della classifica di Serie A e tentare di andare più avanti possibile in Champions League. Per il centrocampo l’ultimo nome emerso è clamoroso.

I nerazzurri potrebbero mettere a segno un vero e proprio colpo che andrebbe a rinforzare la mediana di Simone Inzaghi.

Per il calciatore sarebbe, inoltre, un ritorno in Serie A con dei trascorsi che faranno senz’altro discutere.

Nerazzurri a lavoro, serve un cambio di passo

La stagione dell’Inter, fino ad ora, è stata luci e ombre. In campionato gli uomini di Inzaghi sono scivolati dietro Milan e Juventus e lontani 13 punti dal Napoli capolista. Sul tecnico ex Lazio pesano le prestazioni contro le dirette concorrenti. Oltre al derby di Milano, la Beneamata ha perso anche contro Lazio, Roma e, per ultima in ordine di tempo, all’Allianz Stadium contro la Juventus. I nerazzurri hanno, però, compiuto una vera e propria impresa in Champions League riuscendo a superare uno dei gironi più ostici della competizione. Nel doppio confronto contro il Barcellona la squadra ha mostrato maturità e si affaccia agli ottavi di finale contro il Porto con molta fiducia.

La stagione dell’Inter passa dal mercato: la rincorsa è possibile

Non è un mistero che Marotta e Ausilio siano al lavoro per cercare di rinforzare l’organico a disposizione di Inzaghi. I nerazzurri potrebbero fare una mossa in attacco, dove Thuram è la prima scelta, e sulle corsie in caso di, probabile, partenza di Gosens. I problemi di Brozovic e l’inesperienza di Asllani potrebbero, inoltre, spingere i due dirigenti dell’Inter a valutare un possibile innesto a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero vagliando un’ipotesi incredibile. Si tratta di Franck Kessié, centrocampista del Barcellona con un recentissimo passato al Milan.

L’ivoriano non sta trovando molto spazio in blaugrana e si starebbe guardando intorno per trovare una squadra in cui poter giocare con più continuità. Il calciatore si sarebbe proposto proprio all’Inter aprendo le porte ad una trattativa clamorosa. Kessié, infatti, potrebbe ripetere il percorso di Calhanoglu e giocare con l’Inter nonostante il passato in rossonero. Per arrivare alla fumata bianca, però, l’Inter chiede un prestito e il pagamento di parte dell’ingaggio di Kessié dal Barcellona.