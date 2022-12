Carmine e Francesco Pio, morti a soli 18 anni in un tragico sinistro stradale: «Sarete sempre con noi»

La scuola che i due giovani frequentavano, ossia l’Istituto Agrario “Pavoncelli”, in provincia di Foggia, ha voluto omaggiare i due ragazzi deceduti la notte scorsa in un tragico incidente

Una tragica morte che ha sconvolto un’intera comunità, a Cerignola (Foggia). Due ragazzi di soli 18 anni, hanno perso la vita in un drammatico sinistro stradale.

Si chiamavano Francesco Pio e Carmine, e sono morti la notte scorsa sulla SP 95 che da Cerignola va a Candela. «La vostra scomparsa ha sconvolto tutti. Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi», c’è scritto sulla pagina Facebook dell’Istituto agrario Pavoncelli di Cerignola.

I due ragazzi, si trovavano su una Ford Fusion al cui volante c’era Francesco Pio e che, per ragioni tutte da accertare, è andata a schiantarsi contro un albero. Oggi, l’Istituto Agrario ha osservato un minuto di silenzio «dedicato ai nostri cari Francesco Pio e Carmine, studenti modello della 5B Agraria. Si può morire a 18 anni? Francesco Pio e Carmine ora brillano con gli angeli».

Oltre al minuto di silenzio, sul banco dei due ragazzi, i compagni hanno messo una rosa bianca.

Il terribile sinistro stradale è occorso ieri sera, 6 dicembre, alle ore 22. In loco sono sopraggiunti soccorritori, eliambulanza e vigili del Fuoco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si sono subito resi conto che si trattava di un sinistro molto grave. Purtroppo, però, per i due giovani, non c’è stato niente da fare dopo l’incidente occorso dalle parti di un uliveto.

L’inchiesta

Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare la dinamica dell’incidente e il principale quesito da risolvere è quello di scoprire da che cosa abbia avuto origine lo schianto, che per i due ragazzi si è rivelato letale. Le ipotesi sono diverse, da un malore del ragazzo che guidava la Ford Fusion all’alta velocità, oppure un animale che potrebbe aver attraversato tutto d’un tratto la strada e che quindi ha potuto distrarre il giovane.

«Ci addolora molto la notizia della scomparsa di due diciottenni cerignolani, che hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale. Francesco Pio e Carmine erano due studenti modello della 5B dell’Istituto Agrario, due amici, due vite spezzate troppo in fretta», le parole del primo cittadino di Cerignola, Francesco Bonito. «Da padre, prima ancora che da sindaco, è difficile accettare perdite di questo tipo, soprattutto quando si tratta di giovanissimi con tanti sogni ancora da realizzare. Alle famiglie, agli amici e ai compagni di scuola di Francesco Pio e Carmine giunga l’affetto e la vicinanza di tutta la Città di Cerignola».