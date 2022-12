Per il Time Volodymyr Zelensky è la “Persona dell’anno”

Il Time ha premiato il presidente ucraino e “spirito dell’Ucraina” per la loro capacità di galvanizzare il mondo in un momento di paura e preoccupazione dovuto all’attacco russo. Riconosciute anche le donne dell’Iran come “eroi dell’anno”.

La celebre rivista Time ha celebrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e lo “spirito dell’Ucraina” come persona dell’anno 2022. Solo pochi giorni fa era stato proclamato dal Financial Time con lo stessa motivazione. Per i dirigenti della rivista Time “La scelta di quest’anno è stata la più chiara a memoria d’uomo“.

Nella motivazione si legge che “Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l’Ucraina siano di speranza o di terrore, Zelensky ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale. Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 gennaio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, la Banca Mondiale e ai Grammy, il presidente dell’Ucraina è stato onnipresente. La sua offensiva mediatica ha spostato l’equilibrio geopolitico innescando un’ondata di azione che ha spazzato il globo“. Un altro riconoscimento è stato attribuito da Time alle donne dell’Iran come “eroi dell’anno“.

“Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso – si legge ancora -. Si è diffuso attraverso la leadership politica ucraina nei primi giorni dell’invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi. Se questa sembra una cosa naturale da fare per un leader durante una crisi, considerate un precedente storico. Solo sei mesi prima, il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, un leader molto più esperto di Zelensky, era fuggito dalla sua capitale mentre le forze talebane si avvicinavano“.

LA STORIA DELLA COPERTINA DI TIME

Il premio viene assegnato ogni anno dalla rivista a quella personalità, uomo o donna, che ha avuto maggiore influenza nel mondo nell’anno appena trascorso. Tra gli altri candidati per la copertina di Time c’erano il presidente cinese Xi Jinping, il politico statunitense Liz Cheney e il miliardario filantropo MacKenzie Scott. La prima persona dell’anno fu Charles Lindbergh, il primo ad attraversare l’oceano in volo senza scalo da New York a Parigi, ma celebri sono anche le copertine dedicate a Donald Trump, Giovanni Paolo II, Barak Obama, Ted Turner, Deng Xiaoping, Martin Luther King, Elisabetta II d’Inghilterra, Jeffrey Bezos e Greta Thunberg.