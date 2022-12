Violento pestaggio in pub di Londra: Marco è in coma e rischia la vita

Un ragazzo italiano che lavora in pub nella capitale britannico è stato aggredito sabato notte mentre lavorava come cameriere. Non si conoscono i nomi dei responsabili, Marco è stato ricoverato e in trova in gravi condizioni.

Pestato selvaggiamente fino a ridurlo in condizioni gravissime, con tanto di operazione per l’asportazione di una parte della calotta cranica. La vittima è Marco Pannone, un ragazzo italiano di 25 anni che si trova a Londra da circa sei anni per motivi di lavoro. Attualmente è stato posto in coma farmacologico e si trova al King’s College Hospital.

Ancora non chiara la dinamica dell’aggressione, ciò che si sa finora è che Marco si trovava in un pub della capitale britannica in cui lavora come cameriere e che è stato rinvenuto nel retro del locale dove probabilmente è stato picchiato a sangue da persone non ancora identificate. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso alcune immagini di quanto accaduto e sono adesso al vaglio degli investigatori per ricostruire l’aggressione.

Secondo qualche testimone, un cliente del locale era stato invitato dalla vittima ad andarsene in quanto era giunta l’ora di chiusura ma al suo rifiuto è iniziato il pestaggio. Il fatto è avvenuto a Brixton, uno dei quartieri periferici di Londra, diventato famoso alle cronache negli anni ’80 a causa delle violente rivolte razziali. Ma è tutta la città che lamenta un’ondata di violenza in particolare nelle periferie con numerosi accoltellamenti, rapine e aggressioni immotivate.

Sebbene Marco sia un appassionato di kickboxing non è stato in grado difendersi, forse perché aggredito alle spalle. Proprio i suoi compagni di palestra sono stati i primi a soccorrerlo, i familiari sono stati informati e sono partiti per Londra per assisterlo in questa fase difficilissima.

LE PAROLE DELLA SORELLA

La sorella è stata avvertita tramite social da un amico di Pannone e ha subito riferito ai suoi genitori. “Quel messaggio è stato uno choc – racconta Veronica, sorella di Marco -. Un amico di mio fratello, che non conosciamo, ci ha contattato su Facebook attraverso il mio profilo e ci ha dato la notizia. Ma non sapeva nulla di più. Mio fratello è andato in Inghilterra circa 5 anni fa. Fa il barista. Ha lavorato in hotel, bar. Marco lavorava in un pub, il Canova hall”. Se sappia cosa sia accaduto e per quale motivo sia stato aggredito, Veronica risponde “Non sappiamo nulla. È questa la cosa assurda. Ci sono versioni contrastanti. C’è chi dice che lo abbiano trovato privo di sensi nel retro del locale dove sarebbe stato aggredito. Altri ci hanno detto che si era ripreso ma dopo poco ha cominciato a non essere lucido, a non avere equilibrio, non parlava bene ed è stato soccorso dai medici che vedendo la situazione grave lo hanno portato in ospedale in eliambulanza. Mamma e papà sono riusciti a partire lunedì. Hanno bisogno di aiuto, di supporto“.