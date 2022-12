False multe sul parabrezza, l’ultima truffa: l’allarme dei vigili urbani

False multe sul parabrezza, l’ultima truffa per rubare soldi agli ignari cittadini. L’allarme dei vigili urbani. “Controllate sempre l’IBAN”. Ecco la mappa delle zone più colpite dai truffatori.

Non c’è mai fine all’inventiva dei truffatori. Come spiegato dalla nota ufficiale dei vigili urbani di Napoli, i cittadini sono oggi chiamati a stare attenti all’ennesimo tentativo di imbroglio, che sfrutta un sistema di “finte multe” per arrivare ai soldi delle vittime ignare.

La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine dopo che qualche cittadino è purtroppo caduto nell’inganno. Fidandosi di quello che sembra a tutti gli effetti un verbale dei vigili urbani, qualcuno ha infatti pagato le cifre riportate sul falso documento.

L’allarme dei vigili: come funziona la truffa delle false multe?

Come spiegato dalle forze dell’ordine, il malcapitato di turno si ritroverebbe sul parabrezza un verbale che, a primo impatto, sembra a tutti gli effetti emesso dai vigili urbani del Comune di Napoli.

Una multa esigua, di solito, che andrebbe saldata effettuando il pagamento verso un IBAN riportato in basso al documento. IBAN, questo, che – nemmeno a dirlo – è risultato ovviamente falso. Nessuna traccia, invece, del conto corrente postale, che sarebbe invece l’altra modalità di pagamento accettata per il pagamento delle sanzioni.

La Polizia chiede dunque a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione, e di diffidare di qualsiasi multa che riporti un IBAN diverso da questo: IT03W0760103400001033919109. Inoltre, si segnala che le zone della città maggiormente interessate dalla truffa sono Ponti Rossi, via Borgia, piazza Dante e strade limitrofe, e via Manzoni.

Il commento di Patrizio Rispo: ” Truffe che quasi mi affascinano”

Sulla vicenda, che lascia comunque l’amaro in bocca, si è espresso anche l’attore Patrizio Rispo, molto conosciuto per “Un Posto al Sole”. Raggiunto dall’ANSA, Rispo ha evidenziato: “La creatività di Napoli è esplosiva, non c’è nulla da fare. Mi viene quasi da sorridere, se non fosse che si tratta di un atto deplorevole”.

Con un’inventiva senza fine, e con “truffe che quasi mi affascinano” – ha incalzato Rispo – l’attore suggerisce ai cittadini non soltanto di stare attenti, quanto anche di affidarsi sempre ai sistemi ufficiali. Tra questi, ad esempio, l’app Io. Un modo in più per proteggersi dai tentativi di raggiro.