Papà va dal figlio 12enne per svegliarlo, ma lo ritrova morto nel letto

È morto a Sarzana, in provincia di La Spezia. Aveva solo 12 anni e il suo nome era Giulio. Ecco che cosa è successo

Ieri mattina, a Sarzana, in provincia di La Spezia, un ragazzino di 12 anni è stato rinvenuto morto dentro al proprio letto. A trovare il corpo, il padre del ragazzino, che si era recato in camera per svegliare il figlio.

Ad un certo punto, si è reso conto che il dodicenne non replicava a nulla ed è scattato l’allarme. Il ragazzo era morto nel sonno. Si chiamava Giulio, e forse era deceduto già qualche ora. In loco sono sopraggiunti i sanitari, il medico legale, che purtroppo hanno solo potuto realizzare che il ragazzino non c’era più.

Per ora, le cause della morte rimangono ignote. Da quanto si apprende, il padre ha augurato la buonanotte a suo figlio, che non aveva manifestato alcun tipo di malessere o sintomi di alcun genere la sera prima del ritrovamento. Il dramma ha lasciato sotto choc i familiari del dodicenne, così come tutta la comunità di Sarzana e Castelnuovo.

Giulio era molto noto perché appassionato di mitologia greca, che lo aveva condotto a metter su un podcast in cui parlava di miti e leggende del mondo antico, podcast trasmesso, a puntate, da una radio del posto. Le esequie laiche di Giulio saranno celebrate nel centro sociale di Molicciara, a Castelnuovo Magra.

Questa morte, per il Comune di Sarzana, è considerata lutto cittadino:«Oggi le bandiere resteranno a mezz’asta e sono sospesi gli eventi natalizi e il bosco magico di piazza Matteotti, dedicato ai bambini, resterà spento».

Su Facebook, il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, ha scritto sui social un post per esprimere tutto il suo cordoglio per la morte del giovanissimo. «Esprimo, a nome mio e della comunità ligure che rappresento, il più profondo cordoglio alla famiglia del giovane dodicenne morto nel sonno ieri a Sarzana. La morte di un figlio per un genitore è una cosa che va contro-natura. Sono senza parole».

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato così quanto occorso:«Tutta la Liguria si stringe intorno alla famiglia del piccolo Giulio, il bambino morto a soli 12 anni nel sonno. Una tragedia che ci lascia senza parole e che ha sconvolto tutta la comunità di Sarzana, a cui va il nostro abbraccio».