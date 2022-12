Un mondo senza uomini? Per quale motivo il cromosoma Y è a rischio estinzione

Ogni milione di anni il cromosoma Y perde 5 dei suoi geni. Nei prossimi anni potrebbe scomparire totalmente: stiamo rischiando l’estinzione del genere maschile?

I cromosomi X e Y determinano il sesso di ogni essere umano, oltre che della maggior parte dei mammiferi. La combinazione XX corrisponde al genere femminile, mentre la combinazione XY a quello maschile. In base alle indagini degli esperti, il cromosoma che determinata la nascita dei maschi è a rischio di estinzione.

Ogni milione di anni, infatti, il cromosoma Y perde 5 dei suoi geni. Si tratta di un lento decadimento che sta procedendo inarrestabile. Secondo gli studiosi, nei prossimi 11 milioni di anni il cromosoma potrebbe scomparire totalmente, portando via con sé il gene SRY. Quest’ultimo è responsabile dell’avvio del percorso genetico alla base della nascita dei maschi e viene a sua volta attivato dal gene SOX9.

Siamo in via di estinzione?

La scomparsa del genere maschile porterebbe all’estinzione della nostra specie, che non sarebbe più in grado di riprodursi. Da alcuni studi recenti è emerso che la degenerazione del cromosoma Y potrebbe legarsi anche alla comparsa di diverse patologie negli uomini, tra cui il tumore e l’Alzheimer.

Secondo le fonti, i cromosomi X e Y in passato erano pressoché uguali. Nel corso degli anni il cromosoma Y è andato incontro ad un processo di evoluzione che lo ha portato a perdere la maggior parte dei suoi geni, che oggi sarebbero circa 90. Mentre il cromosoma X ne contiene all’incirca 1100-1200.

La lunghezza del cromosoma Y corrisponde a un terzo della sua controparte e le indagini suggeriscono che il processo che ha portato alla sua riduzione non sia ancora finito. Nonostante l’allarme lanciato dalla comunità scientifica, il rischio che il genere maschile scompaia e che la nostra specie si estingua sembra ancora lontano.

La scoperta di un nuovo gene maschile

Anche se il cromosoma Y dovesse sparire, studiosi come la professoressa Jenny Graves hanno spiegato che esiste la possibilità di sviluppare un nuovo gene. Nel suo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, la docente specializzata in genetica dell’Università La Trobe ha portato l’esempio di altri animali che, malgrado abbiano perso il cromosoma Y nel processo di evoluzione, non si sono estinti.

È quanto accaduto al ratto spinoso Amami del Giappone. Come hanno fatto a sopravvivere questi animali? Gran parte dei geni contenuti nel cromosoma Y si è sposata in un altro cromosoma. Di conseguenza, anche la nostra specie potrebbe sviluppare un nuovo cromosoma responsabile della nascita dei maschi.

Il professor Asato Kuroiwa del Dipartimento di Biologia dell’Università di Hokkaido ha coordinato uno studio al riguardo, pubblicato su PNAS. È stato trovato il gene che potrebbe fare al caso nostro. Secondo i ricercatori deriverebbe dallo spostamento di una porzione di genoma del cromosoma Y. Tale frammento contiene 17 mila paia di basi e la sua presenza è stata riscontrata solamente nei maschi.