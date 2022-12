Fare soldi con un secondo lavoro? Ecco come fare per arrotondare

Tra caro bollette, inflazione e crisi economica, un’altra entrata per arrivare alla fine del mese senza fiatone potrebbe far comodo a tanti.

Ecco allora che la ricerca di un secondo lavoro – come accade ormai abitualmente negli Usa – può diventare qualcosa di più che un pensiero o un’ipotesi teorica.

Secondo un sondaggio Zapier risalente allo scorso maggio, sono infatti circa il 40% gli americani (sui 2.032 adulti intervistati) che hanno un secondo lavoro, un fenomeno in crescita. E non è detto che questa tendenza non sbarchi anche nel Vecchio Continente, visto il tempo di magra.

Può essere utile allora avere un’idea di quali attività possano permettere di arrotondare una paga troppo esigua senza richiedere la stessa quantità di ore del lavoro principale.

1. Diventare membro dello staff di un evento

Con la fine della pandemia e dello stato di emergenza sanitaria sono tornati gli eventi dal vivo. Un ritorno che può rivelarsi anche un’ottima occasione per arrotondare. Molte aziende e persone facoltose potrebbero infatti aver bisogno di qualcuno disposto a dare una mano per pianificare l’evento e controllare che tutto fili per il verso giusto durante lo svolgimento.

In particolare aziende e enti potrebbero aver bisogno di tecnici, assistenti e hostess. Con questo genere di attività si può arrivare a guadagnare tra i 19-33 euro. Potrebbe dunque essere il caso di andare alla ricerca di eventi vicino a dove si abita, consultando magari bacheche Indeed e LinkedIn per vedere quali tipi di assistenza vengono richiesti.

2. Arrotondare come pet sitter

Milioni di persone in pandemia hanno adottato un animale domestico (pet) per avere una compagnia. E adesso, col ritorno graduale ai vecchi ritmi lavorativi e in presenza, sono sempre più le persone ad aver bisogno di qualcuno che si prenda cura dei loro animali domestici mentre sono al lavoro o in viaggio.

Nel Sud della Florida si può guadagnare fino a 35 dollari all’ora con un asilo nido per cani o gatti in orario lavorativo. In alternativa all’apertura di un asilo per cani si può valutare di fare il dog sitter (o pet sitter) o l’house-sitter. Ovvero una persona che si prende cura della casa, piante e animali compresi, mentre i padroni non ci sono.

3. Tutor per dare ripetizioni

Per arrotondare c’è sempre la possibilità di dare ripetizioni, un’attività che permette di lavorare poche ore al giorno e dà la possibilità di decidere quando lavorare, mettendosi d’accordo con gli allievi.

Ultimamente, oltre al tutoraggio in presenza, sta prendendo sempre più piede il tutoraggio online. Chi è esperto in più materie scolastiche può offrirsi come tutor su siti specifici per le offerte di tutoraggio.

4. Trascrizione degli audio

Anche trascrivere gli audio, se si è esperti dattilografi, permette di arrotondare. In America in questo modo si possono guadagnare fino a 20 dollari l’ora o anche di più nel caso in cui si possano vantare esperienze in campo medico o legale. Si possono consultare siti come TranscribeMe, Speakwrite GoTranscript, sempre alla ricerca di persone che possano trascrivere dati, conversazioni.

5. Vendere cose usate o proprie creazioni in internet

Infine c’è la possibilità di vendere cose in internet, sia usate – aprendo un profilo su siti e app appositamente dedicati a questa attività – oppure create da sé, con uno shop online. Per questo ci si può iscrivere a Etsy.com, un sito per creatori di gioielli, giocattoli, bomboniere e tante altre attività.