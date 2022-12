Festa di nozze rovinata da rave party organizzato nello stesso posto:«Gente nuda e droga ovunque»

I novelli sposi hanno deciso lo stesso di convolare a nozze, ma pare che la cerimonia sia stata molto brutta

Una coppia proveniente dall’Inghilterra aveva organizzato il proprio matrimonio in una speciale location a Malta, per regalarsi delle nozze da sogno.

I due avevano affidato tutto a una wedding plannner, acquistando un pacchetto da 6 mila sterline (che sarebbero circa 7 mila euro). Ma le cose non sono andate affatto come avevano auspicato…anzi. A raccontare questa storia al Daily Mirror sono stati Adam e Natalie Rhodes. La coppia si è sposata l’estate scorsa.

La vicenda nel dettaglio

Come detto, la moglie dell’uomo, Natalie, aveva affidato ogni cosa a una wedding planner, proprio per essere certa che avrebbe potuto vivere un matrimonio da sogno. In particolare, la location che avevano prenotato per sposarsi, sarebbe dovuta essere esclusiva, cosa che poi non è stata. Due giorni prima del matrimonio, ai due comunicano che la loro festa di nozze non sarebbe stata l’unica a tenersi nella stessa location, dove si sarebbe svolto anche un rave party.

La coppia è rimasta sconvolta da questa scoperta e ha comunque deciso di convolare a nozze, ma l’evento è stato insopportabile:«C’erano persone seminude che ci guardavano mentre ci sposavamo sulla spiaggia. Avevamo dei bambini, che hanno assistito alle scene che si sono create. Ma anche i ragazzi del rave non si aspettavano di condividere il posto con noi. Credo che abbiano pagato un ticket da 50mila euro per avere quella location», ha riferito Natalie al giornale inglese.

In sostanza, una truffa con tutti i crismi. La donna ha raccontato di aver vissuto una giornata orrenda, tra le più brutte che abbia mai vissuto in vita sua. «Per ognuno dei miei invitati ce n’erano 10 a quel rave. Vedevo vomito dappertutto e la musica era rumorosa e piena di parolacce», ha proseguito la donna. Ma a differenza del rave party che ha avuto luogo senza intoppi, per i novelli sposi si è trattato di un vero e proprio “nightmare”: «Non vedevamo l’ora di andarcene».

Le nozze sono terminate presto, e gli invitati sono andati via in fretta. Quando moglie e marito sono rientrati a casa, in Inghilterra, hanno sporto denuncia contro l’agenzia di wedding planner che gli ha organizzato le nozze a Malta.

La coppia spiega che la loro location sarebbe dovuta essere a loro esclusivo uso, con fotografo e dj. Quest’ultimo avrebbe dovuto suonare la loro canzone del cuore ma a causa della musica del rave non ha potuto eseguirla. Per quanto concerne l’azienda che ha organizzato le loro nozze, «al momento non si stanno assumendo alcuna responsabilità, abbiamo minacciato azioni legali e stiamo aspettando una risposta».