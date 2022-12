Mistero mucche decapitate: si fa strada ipotesi serial killer o setta satanica

Sono parecchie le mucche che sono state decapitate negli allevamenti in molti comuni in Lombardia. Ecco che cosa sta accadendo

Un mistero si sta verificando negli ultimi tempi in Lombardia. Nelle province di Lodi, Cremona, Monza, Brianza, ci sono stati casi di bovini barbaramente uccisi, a macchia d’olio.

A essere uccisa è stata recentemente una frisona, a Cambiago (Milano), lo scorso weekend, finita sgozzata così come è accaduto ad altre mucche che hanno fatto la sua stessa fine. Queste uccisioni, come scrive Il Giorno, potrebbero essere commesse da un serial killer, anche se non si può scartare anche la pista di una setta satanica.

Il capo di un animale, infatti, è stato rinvenuto ai lati di una strada, Cornate, mentre nel weekend si è verificata un’altra macabra morte di mucca in provincia di Milano, mucca che era di una cascina.

La mattina presto, verso le 7, i padroni l’hanno rinvenuta sgozzata. I proprietari sono rimasti sconvolti dal ritrovamento dell’animale sgozzato e alla vista di tanto sangue. In merito si stanno svolgendo delle indagini da parte degli investigatori.

I carabinieri stanno operando per cercare una pista da seguire. Le ipotesi sono tante, ma stanno indagando per cercare la pista giusta che possa portare dall’autore o agli autori di questi delitti. Nessuna pista è esclusa. Nelle recenti settimane, c’era stato un caso a Trezzo, ma i militari hanno poi rintracciato un uomo che aveva problemi psichici, e che aveva utilizzato un martello per commettere il delitto.

Sempre tra le ipotesi di chi sta investigando su questi casi resta aperta la pista satanica. In particolare, c’è stato un caso di un animale ucciso in provincia di Cremona e in quel caso l’animale, dopo l’uccisione è stato spostato, e questo per gli inquirenti, farebbe pensare che possa essere stato usato per un rituale, un sacrificio.