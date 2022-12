Genitori massacrati di coltellate dal figlio, l’autopsia: 22 fendenti alla madre, 25 al padre

L’esame autoptico ha fatto emergere il numero di colpi subiti dalle vittime. Un autentico massacro, con 47 coltellate ai genitori.

S. Sedita, 34 anni, ha massacrato di coltellate i genitori Giuseppe e Rosa, di 66 e 62 anni, con 47 coltellate. È quanto è emerso dall’esame autoptico dei due cadaveri.

Il duplice omicidio ha avuto luogo a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Il giovane ha assassinato i genitori in casa, tant’è che i due corpi sono stati rinvenuti in una pozza di sangue. Il figlio è stato bloccato alcune ore più tardi e avrebbe assassinato i genitori con una mannaia.

La vicenda

Il duplice omicidio è occorso a Racalmuto (Agrigento) e il figlio della coppia ha confessato il delitto dei genitori. I carabinieri avevano fermato il 34enne mentre vagava per il paese a piedi. Aveva i vestiti puliti, non macchiati di sangue. Durante l’interrogatorio del gip, il giovane ha riferito:«Mi volevano buttare fuori di casa, e li ho uccisi. Prima ho colpito mia madre al collo con la mannaia che tenevo nella mia cameretta, in una borsa frigo. Lei non è morta subito. Ho continuato a colpirli anche quando ho capito che non respiravano più, ed ho inferto altri colpi per tranciargli le mani».

Durante una prima confessione delirante avrebbe asserito che «quelli non erano i suoi veri genitori», che avrebbe visto i fantasmi, e strane presenze e di fare uso di stupefacenti. Poi nel secondo interrogatorio, avrebbe spiegato con più lucidità i fatti, dopo essere stato sottoposto ad alcune terapie nel reparto di psichiatria.