Mihajlovic, ovvero l’insopportabile retorica del “guerriero” e del lutto

La morte di Sinisa Mihajlovic ha commosso molti e scatenato un’orda di giornalisti, amici e opinionisti in una sorta di competizione nel chi è più bravo a commuoverci nel racconto del guerriero che lotta in modo titanico contro il mostro della malattia. Ma un malato non è un eroe e Mihajlovic non fa eccezione.

La premessa è doverosa: la malattia e la morte di ogni essere umano sono una tragedia, sia per l’individuo stesso che per i suoi cari. Ma questa sorta di eroismo contro il grave male che traspare dai nostri media, con un uso di parole e artifici retorici degni di un campo di battaglia, oltre ad avere stufato è profondamento sbagliato.

Era successo per la morte di Nadia Toffa, succede oggi per la morte di Sinisa Mihajlovic, allenatore di calcio ed ex-calciatore serbo, diventato famoso in particolare per le sue punizioni e i suoi tiri potentissimi grazie ai quali ha segnato numerosi gol oltre nonostante giocasse come difensore. Già tre anni fa, quando annunciò la sua malattia e dovette congedarsi per un periodo dalla panchina del Bologna, si levò un coro di “poeti” a descrivere il coraggio con il quale il titano Mihajlovic affronta la “grande ombra”, descrivendolo come un combattente o una sorta di eroe classico.

Spiace dirlo, ma un malato non è un eroe. La morte fa parte di ogni essere vivente, incombe sin da quando nasciamo e il fatto di avere contratto un brutto male, per quanto possa dispiacere, non fa di nessun uomo un prode. Eppure la ricerca del consenso, del titolone da prima pagina, del like e della visibilità stanno riempiendo ancora una volta le pagine e i social di presunti bardi scrittori intenti a svuotare ogni loro vena artistica e poetica in una sorta di gara a chi è più bravo a commuoverci. Più che riempirsi la bocca, in questo momento la cosa migliore sarebbe quella di essere discreti, rispettare il dolore delle persone che gli erano vicine e, in definitiva, tacere.

Mi prendo la responsabilità di quello che dirò, ma proprio nel caso di Sinisa Mihajlovic non c’è niente di più sbagliato che definirlo un eroe. Sia dentro che fuori dal campo ha dimostrato in più occasioni un modo di esprimersi, di pensare e di vivere che è ben lontano da quello del paladino: sputi agli avversari, frasi sessiste, amicizie poco raccomandabili ed espressioni populiste sono state un suo marchio di fabbrica.

Riporto un breve elenco di quelle che potremmo definire delle bravate o degli eccessi tipici di un carattere forte, ma che a mio avviso raccontano di una persona da cui non prendere affatto esempio: come calciatore nel 2000 insultò il giocatore di colore Patrik Viera apostrofandolo come “n…ro di merda“, nel 2003 fu squalificato per otto giornate per avere sputato in faccia all’avversario Adrian Mutu, durante la finale di Coppa di Jugoslavia disse a un avversario “Prego Dio che i nostri uccidano tutta la tua famiglia a Borovo”; nel 2017, dopo alcuni episodi di antisemitismo negli stadi, affermò serenamente “Non so chi sia Anna Frank“; fu amico di Zeljko Raznatovic (detto la Tigre Arkan), accusato di crimini contro l’umanità durante le guerre jugoslave; si dichiarò un nostalgico del regime di Slobodan Milosevic; definì il criminale di guerra Ratko Mladić “un grande guerriero“; il Codacons presentò un esposto nei suoi riguardi per le frasi sessiste rilasciate durante un post-partita.

Riporto qui l’opinione che Adriano Sofri espresso su di lui nel 2010: “Delle sue opinioni, direte, chi se ne frega: dopotutto deve fare l’allenatore di calcio, non il militante politico. Be’, non esattamente. Lui ha usato e abusato del suo ruolo sportivo per esaltare le sue opinioni, e poiché i suoi idoli erano Arkan e le tigri serbiste e le loro imprese criminali, mi sembra difficile che ideali simili non influiscano sul modo di considerare l’agonismo sportivo e la formazione dei campioni a lui affidati. […] La politica e il calcio si sono mischiate da sempre, e sempre peggio. Quanto a me, sostengo senza riserve la libertà delle idee, politiche e non, di ciascuno. Ma c’è un equivoco. Io parlo del sostegno militante e mai ripudiato (anzi, sempre ribadito) che Mihajlovic ha offerto a crimini e criminali di guerra”.