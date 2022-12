Illuminante viso: l’elemento in più che ci dà un tocco chic

L’illuminante per il viso è un prodotto fondamentale per il make up. Ma come si usa e dove si applica esattamente?

Gli esperti di make hanno sempre usato l’illuminante che, negli ultimi anni è entrato nelle trousse di tantissime donne e ragazze come strumento designato a far brillare e risplendere la nostra pelle.

Dopo esserci debitamente truccate si può aggiungere questo tocco in più, magari anche solo sotto il contorno occhi. Ma come si usa precisamente? Ecco tutti i suggerimenti indispensabili.

Illuminante: quale scegliere

crema: durano un po’ meno di quelli in polvere, donano però un aspetto più naturale

durano un po’ meno di quelli in polvere, donano però un aspetto più naturale polvere : dura di più ma il vostro incarnato sembrerà meno naturale, perfetto per chi ha la pelle grassa perché riesce ad oscurare un po’ la zona T

: dura di più ma il vostro incarnato sembrerà meno naturale, perfetto per chi ha la pelle grassa perché riesce ad oscurare un po’ la zona T liquido : indicato per chi ha una pelle che tende a seccarsi, resiste per tutta la giornata quindi perfetto per chi per lavoro sta fuori tutto il giorno

: indicato per chi ha una pelle che tende a seccarsi, resiste per tutta la giornata quindi perfetto per chi per lavoro sta fuori tutto il giorno stick : si distingue per essere pratico e preciso, inoltre è facilmente sfumabile

: si distingue per essere pratico e preciso, inoltre è facilmente sfumabile fondotinta compatto illuminante: ottimo per le donne che hanno la pelle grassa, le aiuta nella battaglia contro i brufoli

Inoltre quelli che hanno un tono freddo sono ottimi per pelli chiare o sul rosato, quelli più caldi vanno bene con pelli dal sottotono giallo, i bronzati sono perfetti per chi ha un colorito più mediterraneo. Ricordatevi però che gli highliner in polvere dorati e molto pigmentati non vanno bene per il trucco quotidiano, ma sono più adatti per occasioni speciali.

Dove e come si applica l’illuminante

Immaginate di dividere il vostro volto in sei zone:

nella zona alta degli zigomi : per ottenere un risultato il più naturale possibile bisogna sfumarlo con una spugnetta o un pennello apposito.

: per ottenere un risultato il più naturale possibile bisogna sfumarlo con una spugnetta o un pennello apposito. sotto l’arcata sopraccigliare, se usiamo un prodotto in polvere usiamo il pennellino e sfreghiamo la cialda, in seguito bisogna tamponare, in seguito sfumate seguendo una linea obliqua ottenendo così un punto luce che parte dalla guancia e punta alla tempia

sull’arco di Cupido: così la bocca apparirà più luminosa, dopo aver steso il rossetto prendiamo il pennellino e picchiettiamo il prodotto

così la bocca apparirà più luminosa, dopo aver steso il rossetto prendiamo il pennellino e picchiettiamo il prodotto dorso del naso : per dare l’idea di un naso più piccolo

: per dare l’idea di un naso più piccolo mento

sulla fronte: in piccola quantità, otterrete un effetto tridimensiole

Un consiglio per una perfetta applicazione dell’illuminante consiste nello sfumarlo per bene. Per questo motivo bisogna utilizzare un pennello adeguato all’uso.