Caso Alice Neri, le parole di una testimone:«Mohammed mi minacciò di revenge porn. La notte in cui è morta Alice, mi contattò per incontrarci»

Una testimone ha riferito di essere stata contattata dal tunisino arrestato in Francia che quella sera le ha chiesto di raggiungerlo, ma lei avrebbe rifiutato.

Il programma di Rai Uno Storie Italiane è tornato sul caso Alice Neri, donna di 32 anni rinvenuta senza vita, carbonizzata, nella propria auto a Fossa di Concordia (Modena).

Durante la trasmissione, l’inviato Alessandro Politi ha intervistato una testimone che avrebbe avuto a che fare con Mohammed, giovane tunisino accusato di essere il killer di Alice Neri. L’ipotesi è che la donna fosse ricattata del suo presunto killer, e la testimone intervistata dal programma avrebbe subìto anche lei ricatti dallo stesso uomo.

La donna ha riferito di aver avuto un rapporto clandestino con il tunisino e che di lì a poco, lui avrebbe cominciato a minacciarla di diffondere foto e video fatti di nascosto nel corso del rapporto. Avendo paura di un revenge porn, la donna ha raccontato che per lungo tempo l’uomo l’avrebbe minacciata chiedendole denaro.

La notte in cui Alice è stata assassinato, Mohammed avrebbe contattato pure lei, per chiederle di incontrarlo, ma lei ha rifiutato, nonostante avesse paura di eventuali ritorsioni. Poi la donna ha anche aggiunto una riflessione:«Penso che probabilmente al posto di Alice ci sarei potuta essere io. Il luogo del ritrovamento del corpo è lo stesso dove noi ci eravamo incontrati e dove so che portava la moglie a pescare».

La testimone racconta di non mai visto Alice, ma ipotizza che come è accaduto a lei, potrebbe essersi sentita minacciata da un’eventuale ipotesi di vedere il proprio matrimonio andare in frantumi da foto o video compromettenti.

La donna ha anche detto di aver incontrato la moglie del tunisino in quanto l’avrebbe ospitata a casa la notte prima di partire per la Grecia. La moglie dell’uomo le avrebbe detto che sarebbe partita sola, mentre poi Eleonora Daniele ha chiarito che quando è stata intervistata da Storie Italiane, ha confessato che era con il marito e che sarebbero rientrati in Italia. Ma niente di ciò è occorso, in quanto l’uomo è stato arrestato in Francia e ora si aspetta che torni in Italia.